İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın en temel görevinin vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bakanlığımızın görev ve yetkilerinde, teşkilat kanununda bu açıkça düzenlenmiş. Dolayısıyla bizim en öncelikli görevimiz vatandaşın canını, malını güvende hissetmesini sağlayacak tedbirler almak. Ben göreve geldiğimden bu yana kendimize bazı hususlarda hedefler belirledik. Mesela biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın şikayetine sebebiyet veren 'yeni nesil suç örgütleri' dediğimiz; biz bunlara 'sokak eşkıyaları' da diyebiliriz.

100 GÜNDE 50 BİN OPERASYON

Vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz. Onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz. Bu konuda son derece kararlı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Geçenlerde 100 günlük icraatlar ile ilgili bir açıklama yaptık. Mesela bu 100 gün içerisinde biz 50 bin operasyon gerçekleştirmişiz tüm Türkiye sathında" dedi.