Ağrı'da Irmak öğretmen soruşturması derinleşti | Genç öğretmenden geriye bu görüntüler kaldı | Son yolculuğuna uğurlandı
Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Dosyaya giren tutanaklar ve ses kayıtları, genç öğretmenin okul müdürü tarafından mobbing ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddialarını gündeme taşıdı. Gözaltına alınan okul müdürü ifadesinin ardından serbest bırakılırken görevden uzaklaştırıldı. Adli ve idari soruşturma derinleştirilirken, yeni delillerin yanı sıra Irmak öğretmenden geriye kalan görüntülere de ulaşıldı. Genç öğretmen için düzenlenen cenaze töreninin ardından Irmak Ayşe Koparan son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.
Hızlı Özet Göster
- Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi.
- Ağrı Başsavcılığı, Koparan ile Karakazan İlkokulu Müdürü Melahat İleri arasında 17 Nisan 2026'da okul servisinde çıkan tartışmanın fiziksel temasa dönüştüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
- Koparan'ın okul müdürü tarafından hakaret ve fiziksel şiddet gördüğüne dair tutanakları ve ses kayıtları soruşturma dosyasına girdi.
- Milli Eğitim Bakanlığı okul müdürü Melahat İleri'yi görevden uzaklaştırırken, Başsavcılık ilgili kamu görevlileri hakkında Ağrı Valiliğinden soruşturma izni talep etti.
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili Teftiş Kurulu'nun süreci başlattığını ve ihmali olan kişi hakkında gerekli işlemin yapılacağını belirtti.
Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
GENÇ ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde defnedildi. Koparan için Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamid Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Törene, Koparan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende, Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, kız kardeşleri Raziye Türen ile Rabia Bayraklı gözyaşı döktü.
Öğretmenin cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ağrı Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Vefat eden ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli mercilere intikal eden bir olay nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3 Haziran 2026'da (vefat olayından önce) iddianame düzenlenmiş olup, yargılama süreci devam etmektedir. Ölüm olayına ilişkin kamuoyuna yansıyan tüm iddialar titizlikle araştırılmakta, hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin soruşturma sürdürülmektedir. Ayrıca çalışma koşulları ile kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla ilgili kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ağrı Valiliğinden soruşturma izni talep edilmiştir.
IRMAK ÖĞRETMEN ŞİKAYETTE BULUNMUŞ
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Ayşe Koparan ile Karakazan İlkokulu Müdürü Melahat İleri arasında 17 Nisan 2026 tarihinde okul servisinde çıkan tartışma fiziksel temasa dönüştü. Olayın ardından okul müdürü darp raporu alarak emniyete ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
Yaşanan gelişmeler sonrası aynı gün Ayşe öğretmenin geçici görevlendirmesi sonlandırılarak asli görev yeri olan Soğanlıtepe İlkokulu'na gönderildiği ortaya çıktı.
GENÇ ÖĞRETMEN EVDE HAREKETSİZ BULUNDU
Öğretmeni intihara sürüklediği öne sürülen Melahat İleri'nin ifadesinde ise görev yeri değişikliği konusunda karar verme yetkisinin bulunmadığını söylediği belirtilirken, İleri'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan, 7 Haziran'da Irmak Ayşe Koparan'dan haber alınamaması üzerine yapılan ihbar sonrası adrese gelen ekipler, genç öğretmeni evinde hareketsiz halde buldu.
Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Koparan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
FİZİKSEL ŞİDDET DOSYAYA GİRDİ
Genç öğretmenin hayatına son vermeden önce okul müdürü hakkında tuttuğu tutanaklar ve soruşturma dosyasına giren ses kayıtları, maruz kaldığı öne sürülen mobbing ve fiziksel saldırı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
OKUL MÜDÜRÜ MERCEK ALTINA ALINDI
Olayın ardından gözaltına alınan okul müdürü serbest bırakılırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Adli ve idari soruşturma sürerken, ortaya çıkan yeni deliller dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte değerlendiriliyor.
A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgeden yeni bilgiler verirken kahreden olaya ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı.
PSİKOLOJİK BASKININ YANI SIRA BARINMA İMKANI DA KISITLANDI
Genç öğretmenin yaşadığı sürecin sadece psikolojik baskıyla sınırlı kalmadığı, sistemli bir yıldırma politikasına maruz kaldığı iddia ediliyor.
Soruşturmada, genç öğretmenin okul müdürüyle yaşadığı ve zaman zaman şiddet boyutuna ulaştığı öne sürülen anlaşmazlıkların ardından, ulaşım ve barınma imkanlarının son derece kısıtlı olduğu her gün taksi kullanmak zorunda kaldığı ve bunun günlük yaklaşık 3 bin liraya mal olduğu da aktarıldı.
TUTANAKLAR VE SES KAYITLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Soruşturma kapsamında ele geçirilen deliller, genç öğretmenin yaşadığı baskının boyutlarını gözler önüne seriyor. Soruşturma derinleştikçe genç öğretmenin yazdığı tutanaklar ve bazı ses kayıtları ortaya çıktığı bildirildi.
İddialara göre Koparan'ın, söz konusu okulda yaşadığı zorluklar ve maruz kaldığı baskı nedeniyle yaşamına son verdiği değerlendiriliyor.
Irmak öğretmenin itiraz dilekçeleri yazarak eski okuluna döndüğü ancak müdürle yaşadığı sorunların artarak devam etmesi üzerine tekrar aynı köye gönderildiği öğrenildi.Şüpheli ölüm öncesi Irmak öğretmenin ses kaydı: Müdür gözaltında
"ÇİNGENE, VAROŞ, GERİZEKALI..."
Irmak Ayşe Koparan, görev yaptığı Karakazan İlkokulu'nda müdür Melahat İleri ile ciddi sorunlar yaşıyordu. Dilekçelerinde okul müdürünün kendisine "Çingene, gerizekalı, varoş" diyerek hakaret ettiğini, hatta iki kez tokat attığını belirten Koparan, şiddetin diğer öğretmenlerin araya girmesiyle önlendiğini tutanak altına almıştı. Müdürün, "Ben müdürüm, istediğimi yaparım, sen sorgulayamazsın" diyerek baskıyı sistematik hale getirdiği tanıklar tarafından öne sürüldü.
SES KAYITLARINDA "SİSTEMATİK BASKI" İTİRAFI
Genç öğretmenin yakınlarına ulaştırdığı ses kayıtlarında, okul müdürünün değişken ruh halini ve öğretmenlere uyguladığı keyfi uygulamaları anlattığı duyuldu. Müfettiş denetimleri sırasında saatlerce bekletilmekten, özel günlerde evde yemek yapmaya zorlanmaya kadar varan "mobbing" uygulamalarını dile getiren Koparan, mesleğini kaybetme korkusuyla aday öğretmen olarak büyük bir psikolojik yıkım yaşadığını ifade etmişti.
BELGELER SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Bu kayıtlarda okul müdürüyle zaman zaman şiddete varan tartışmalar yaşandığı ve kendisine ağır mobbing uygulandığı görülüyor ifadelerini kullandı. Okul müdürünün iddiaları reddettiği bilinse de, ortaya çıkan belgelerin soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.
Genç öğretmenin vefatının ardından sosyal medyada ve eğitim camiasında mobbing, baskı ve haksız idari süreç iddiaları geniş yankı uyandırdı. Devam eden süreç ile alakalı konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir açıklamada bulundu.
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadelerde bulundu:
Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor, masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır.
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