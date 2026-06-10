Leyla Aydemir davasında yeni gelişme: Anne tekrardan hakim karşısına çıkacak
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra dere yatağında ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargı süreci sürüyor. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davada mahkeme, dosyadaki bazı hususların aydınlatılması amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 11 Haziran'a erteledi. Davanın yeni celsesinde anne Şükran Aydemir yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden ifade verecek.
Hızlı Özet Göster
- Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra cansız bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında anne Şükran Aydemir yarın yeniden dinlenecek.
- Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması için annenin dinlenmesine karar verdi.
- Tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk hali devam ederken duruşma 11 Haziran'a ertelenmişti.
- Davanın yeni duruşması yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
- Leyla Aydemir'in ailesinin yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada anne Şükran Aydemir, mahkemenin kararı doğrultusunda yarın yeniden dinlenecek.
YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ediyor.Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
ANNE YENİDEN DİNLENECEK
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi.
YUSUF AYDEMİR'İN TUTUKLULUK HALİNE DEVAM EDİLDİ
Heyet ayrıca tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.
Bu kapsamda davanın yeni duruşması yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Son celseye avukatsız katılan Leyla Aydemir'in ailesinin, yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.