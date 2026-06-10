Leyla Aydemir'in ailesinin yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması için annenin dinlenmesine karar verdi.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra cansız bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında anne Şükran Aydemir yarın yeniden dinlenecek.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ediyor.

Anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verildi. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

YUSUF AYDEMİR'İN TUTUKLULUK HALİNE DEVAM EDİLDİ

Heyet ayrıca tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Bu kapsamda davanın yeni duruşması yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Son celseye avukatsız katılan Leyla Aydemir'in ailesinin, yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel