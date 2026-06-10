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Adana’da direksiyon başında uyuyan sürücü duvara çarptı: 7 yaralı

Adana’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Direksiyon başında uyuyakalan dolmuş sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç polis okulu duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Adana’da direksiyon başında uyuyan sürücü duvara çarptı: 7 yaralı
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  • Adana'nın Yüreğir ilçesinde dolmuş sürücüsü M.Ö.'nün direksiyon başında uyuması sonucu aracın polis okulu duvarına çarpması ile 7 kişi yaralandı.
  • Kaza Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
  • Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve aracın kontrolden çıktığı anlar kaydedildi.
  • Gözaltına alınan sürücü M.Ö. hakkında işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşandı.

Direksiyon başında uyuyakalan dolmuş sürücüsü duvara çarptı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır) Direksiyon başında uyuyakalan dolmuş sürücüsü duvara çarptı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (27) yönetimindeki dolmuş, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu polis okulu duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Adana’da direksiyon başında uyuyan sürücü duvara çarptı: 7 yaralı-3

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana’da direksiyon başında uyuyan sürücü duvara çarptı: 7 yaralı-4

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde sürücü M.Ö.'nün direksiyon başında uyuduğu, dolmuşun kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis okulu duvarına çarptığı anlar görüldü.

Adana’da direksiyon başında uyuyan sürücü duvara çarptı: 7 yaralı-5

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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