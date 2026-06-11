Erden Timur'a 164 gün sonra tahliye
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
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- NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025'te tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili, mahkeme kararıyla tahliye edildi.
- Timur, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan toplam 5 ay 13 gün (164 gün) cezaevinde kaldı.
- Mahkemece yapılan incelemeler sonucunda Erden Timur'un tutukluluğuna son verildi.
- Timur, adli makamlara sevk edildikten sonra gözaltına alınmıştı.
- Erden Timur bugün itibarıyla cezaevinden çıkacak.
"Futbolda bahis" soruşturmasında dikkat çekici gelişme yaşandı. 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Timur'un tutukluluk hali mahkemece yeniden değerlendirildi. İncelemeler neticesinde Timur için tahliye kararı verildiği öğrenildi. Erden Timur'un bugün cezaevinden çıkacağı bildirildi.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Timur, adli makamlara sevk edilmişti.
Hakimlik, 29 Aralık 2025 tarihinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Timur'un tutuklanmasına hükmetmişti.
Erden Timur cezaevinde 5 ay 13 gün süre geçirdi.
Timur 164 gün sonra tahliye oldu.
ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI
Soruşturma kapsamında, Timur'un sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullandığı iddia edilen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'nin arasında olduğu şirketlerine el konularak sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atanmıştı.