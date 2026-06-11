Erden Timur'a 164 gün sonra tahliye

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Timur'un sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullandığı iddia edilen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'nin arasında olduğu şirketlerine el konularak sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel