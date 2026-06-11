CANLI YAYIN
Geri

Erden Timur'a 164 gün sonra tahliye

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erden Timur'a 164 gün sonra tahliye
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025'te tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili, mahkeme kararıyla tahliye edildi.
  • Timur, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan toplam 5 ay 13 gün (164 gün) cezaevinde kaldı.
  • Mahkemece yapılan incelemeler sonucunda Erden Timur'un tutukluluğuna son verildi.
  • Timur, adli makamlara sevk edildikten sonra gözaltına alınmıştı.
  • Erden Timur bugün itibarıyla cezaevinden çıkacak.

"Futbolda bahis" soruşturmasında dikkat çekici gelişme yaşandı. 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Timur'un tutukluluk hali mahkemece yeniden değerlendirildi. İncelemeler neticesinde Timur için tahliye kararı verildiği öğrenildi. Erden Timur'un bugün cezaevinden çıkacağı bildirildi.

Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Timur, adli makamlara sevk edilmişti.

Hakimlik, 29 Aralık 2025 tarihinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Timur'un tutuklanmasına hükmetmişti.

Erden Timur cezaevinde 5 ay 13 gün süre geçirdi.

Timur 164 gün sonra tahliye oldu.

“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Timur, devam eden hukuki süreçteki yeni gelişme doğrultusunda bugün serbest kalacak. (Fotoğraf: Depo Photos)“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Timur, devam eden hukuki süreçteki yeni gelişme doğrultusunda bugün serbest kalacak. (Fotoğraf: Depo Photos)

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Timur'un sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullandığı iddia edilen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'nin arasında olduğu şirketlerine el konularak sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Kara para işlemleri MASAKa takılan NEFin sahibi Erden Timurun tüm şirketlerine kayyum atandıKara para işlemleri MASAKa takılan NEFin sahibi Erden Timurun tüm şirketlerine kayyum atandı
Kara para işlemleri MASAK'a takılan NEF'in sahibi Erden Timur'un tüm şirketlerine kayyum atandı
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAKa takıldı!NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAKa takıldı!

Takvim Kaynak Tercihleri
Sadece ünlüler değil: Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele | 18 şehirde tonlarca zehir yakalandı
SONRAKİ HABER

Zehir tacirlerine 18 ilde baskın üstüne baskın
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler