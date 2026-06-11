Sadece ünlüler değil: Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele | 18 şehirde tonlarca zehir yakalandı

Sivas ve Samsun'da yüz binlerce sentetik hap ele geçirildi, toplam 2 şüpheli tutuklandı.

Gençlerin hayatını karartmayı hedefleyen zehir tacirlerine karşı Türkiye genelinde başlatılan amansız mücadele hız kesmeden sürüyor. Emniyet ve jandarma birimleri uyuşturucu bataklığını kurutmak amacıyla sınır kapılarından sokak aralarına kadar uzanan geniş çaplı operasyonlara imza attı.

İPSALA GÜMRÜK KAPISINDA 1.5 TONLUK UYUŞTURUCU YAKALANDI

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Kapısı'na yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen tırda yaklaşık 1.5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri İran'dan Avrupa ülkelerine yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceğini belirledi. 9 Haziran 2026 tarihinde İran'dan hareket eden tır takibe alındı.