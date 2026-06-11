Sadece ünlüler değil: Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele | 18 şehirde tonlarca zehir yakalandı
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarına sabah saatlerinde bir yenisi daha eklenirken ülke genelinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı ve geniş baskınlar düzenleniyor. Diyarbakır, Manisa, Van, Edirne, Düzce, Nevşehir, Karabük, Konya ve Kahramanmaraş’ta torbacılara yönelik operasyonlarda onlarca zehir taciri cezaevine gönderildi. Edirne İpsala Gümrük Kapısı’nda İran’dan gelen tırda 1.5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Bursa merkezli dört ilde helikopter ve özel harekat destekli baskınlarda 52 şüpheli yakalandı, çok sayıda zehir taciri tutuklandı. Sivas ve Samsun’da yüz binlerce sentetik hap yakalanırken Erzurum’da 27 kilonun üzerinde likit metamfetamin bulundu. Adıyaman’da yargılanan uyuşturucu satıcılarına 27 yıla varan ağır hapis cezaları verildi.
Hızlı Özet Göster
- İpsala Gümrük Kapısı'nda İran'dan Avrupa'ya 1.5 ton eroin ve metamfetamin yakalandı.
- Bursa merkezli 4 kentte helikopter ve özel harekat destekli operasyonda 52 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı.
- Sivas ve Samsun'da yüz binlerce sentetik hap ele geçirildi, toplam 2 şüpheli tutuklandı.
- Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişiye toplam 69 yıl hapis cezası verildi.
- Diyarbakır'da 149 firari yakalandı, 38.5 kilo esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gençlerin hayatını karartmayı hedefleyen zehir tacirlerine karşı Türkiye genelinde başlatılan amansız mücadele hız kesmeden sürüyor. Emniyet ve jandarma birimleri uyuşturucu bataklığını kurutmak amacıyla sınır kapılarından sokak aralarına kadar uzanan geniş çaplı operasyonlara imza attı.
İPSALA GÜMRÜK KAPISINDA 1.5 TONLUK UYUŞTURUCU YAKALANDI
Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Kapısı'na yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen tırda yaklaşık 1.5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri İran'dan Avrupa ülkelerine yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceğini belirledi. 9 Haziran 2026 tarihinde İran'dan hareket eden tır takibe alındı.
İran asıllı A.P.G.'nin kullandığı araç x-ray taramasına sevk edildi. Narkotik köpekleri İda ve Rose eşliğinde yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 1.5 ton uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
4 KENTTE HELİKOPTER VE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON
Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen helikopter ve özel harekat destekli narkotik operasyonunda 52 şüpheli yakalandı.
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 45 adrese baskın yapıldı.
Koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen evler didik didik arandı. Mahkemeye çıkarılan ilk gruptaki 23 şüpheliden 17'si tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.
SİVAS-SAMSUN HATTINDA YÜZ BİNLERCE SENTETİK HAP
Sivas ve Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda zehir tacirlerinin piyasaya sürmeye hazırlandığı yüz binlerce hap yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 133 bin 840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı.
İKİSİ DE 62 YAŞINDA
Samsun'da narkotik ekiplerinin İlkadım ilçesinde durdurduğu tırın yatak bölümüne gizlenmiş koliler içinde 129 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulundu.
Olayla ilgili 62 yaşındaki H.B. gözaltına alındı.
Erzurum'da ise narkotik polisinin düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 27 kilo 850 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese yapılan baskında uyuşturucu madde ile 3 bin 300 TL bulundu. Yine 62 yaşındaki M.N.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ZEHİR TACİRLERİNE AĞIR CEZA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıslara ağır hapis cezaları verildi. Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda 510 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 6.71 gram kokain ile yakalanan B.A., Y.T. ve M.K. hakim karşısına çıktı. Adıyaman Adliyesi 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından görülen dava sonucunda B.A. ve M.K. 22 yıl, Y.T. 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
DİYARBAKIR KIRSALINDA 149 FİRARİYE BASKIN
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 149 kişi yakalandı.
JASAT koordinesinde icra edilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve nitelikli yağma suçlarından aranan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki diğer operasyonlarda 38.5 kilo esrar maddesi ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında kanuni işlem yapıldı.
MANİSA, VAN VE BURSA SOKAKLARINDA ZEHİR SATICILARINA AMANSIZ TAKİP
Manisa'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Aramalarda 3.032 adet sentetik ecza hapı, 1907.22 gram bonzai ve 506.39 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada 2 kilo 599 gram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Bursa Osmangazi'de 974.9 gram esrar yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
CİPS PAKETİNE GİZLEDİLER
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan G.Y.'nin üzerinde cips paketine gizlenmiş 125.15 gram kimyasala bulanmış tütün ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu satan H.M. suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Nevşehir'in Avanos ve Göreme bölgelerinde insansız hava aracı destekli operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 151 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde 200 adet extacy hap ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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