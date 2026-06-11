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19 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: Faizsiz kredi vaadiyle 120 milyon liralık vurgun | 41 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de sosyal medya üzerinden verilen faizsiz kredi ilanlarıyla 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan bir kişinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma, Türkiye geneline yayılan dev bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çok sayıda kişinin kredi, ürün satışı ve yatırım vaadiyle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalanırken, suç gelirlerinin kripto borsaları ve soğuk cüzdanlar üzerinden izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, elde edilen paralarla ev ve araç alındığı ve lüks bir yaşam sürüldüğü tespit edildi.

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19 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: Faizsiz kredi vaadiyle 120 milyon liralık vurgun | 41 şüpheli yakalandı
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  • Nevşehir merkezli 19 ilde sosyal medyadan faizsiz kredi ilanıyla dolandırıcılık yapan 41 şüpheli gözaltına alındı.
  • Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Soruşturmada ülke genelinde çok sayıda kişinin yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı tespit edildi.
  • Dolandırıcılıktan elde edilen paraların kripto borsalarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
  • Operasyonlar Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir dahil 19 ilde gerçekleştirildi.

Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri 19 ilde başarılı operasyonlara imza attı.

19 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Nevşehir merkezli 19 ilde, sosyal medya üzerinden verilen faizsiz kredi ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

41 şüpheli yakalandı. (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)41 şüpheli yakalandı. (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)

120 MİLYON TL PARA TRAFİĞİ AÇIĞA ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 52 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 41 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada ülke genelinde çok sayıda kişinin aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı, suçtan elde edilen gelirlerin ise kripto borsalarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

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KREDİ İLANI İHBARI HAREKETE GEÇİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan faizsiz kredi ilanı üzerinden 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan kişinin ihbarıyla çalışma başlattı.

19 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: Faizsiz kredi vaadiyle 120 milyon liralık vurgun | 41 şüpheli yakalandı-3

41 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da 52 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 41 şüpheli yakalandı.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİRÇOK KİŞİ DOLANDIRILDI

Öte yandan, soruşturmada 3 kişinin de ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıldığı dosya kapsamında tespit edilirken, ülke genelinde çok sayıda kişinin de aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

19 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: Faizsiz kredi vaadiyle 120 milyon liralık vurgun | 41 şüpheli yakalandı-4

SOĞUK CÜZDAN OYUNU

Dolandırıcıların, elde edilen paraların ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto borsalarına aktarıldığı, soğuk cüzdanlar arasında dolandırıcılıktan elde edilen paranın izinin kaybedilmeye çalışıldığı ve bahse konu suç gelirleriyle şüphelilerin ev ve araç aldıkları ayrıca lüks yaşantı sürdükleri de tespit edildiği belirtildi.

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19 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: Faizsiz kredi vaadiyle 120 milyon liralık vurgun | 41 şüpheli yakalandı-6 19 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: Faizsiz kredi vaadiyle 120 milyon liralık vurgun | 41 şüpheli yakalandı-7 19 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: Faizsiz kredi vaadiyle 120 milyon liralık vurgun | 41 şüpheli yakalandı-8
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