Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Nevşehir merkezli 19 ilde sosyal medyadan faizsiz kredi ilanıyla dolandırıcılık yapan 41 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada ülke genelinde çok sayıda kişinin yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı tespit edildi.

Dolandırıcılıktan elde edilen paraların kripto borsalarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Operasyonlar Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir dahil 19 ilde gerçekleştirildi.

Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri 19 ilde başarılı operasyonlara imza attı. 19 İLDE DÜĞMEYE BASILDI Nevşehir merkezli 19 ilde, sosyal medya üzerinden verilen faizsiz kredi ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

41 şüpheli yakalandı. (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.) 120 MİLYON TL PARA TRAFİĞİ AÇIĞA ÇIKTI Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 52 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 41 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada ülke genelinde çok sayıda kişinin aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı, suçtan elde edilen gelirlerin ise kripto borsalarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. 19 ilde siber dolandırıcılık operasyonu KREDİ İLANI İHBARI HAREKETE GEÇİRDİ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan faizsiz kredi ilanı üzerinden 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan kişinin ihbarıyla çalışma başlattı.