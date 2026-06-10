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Türkiye'den Netanyahu'ya ayar: Tam anlamıyla hadsizlik!

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'yi terör destekçisi olarak gösteren Netanyahu'ya yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'de ve Batı Şeria’da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkûm eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'den Netanyahu'ya ayar: Tam anlamıyla hadsizlik!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

Gazze'de ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkûm eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir.

Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir.

İftira ve propaganda, gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkûm olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya; hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir.

Türkiye'den Netanyahu'ya ayar: Tam anlamıyla hadsizlik!-1

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