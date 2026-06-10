Trump ile Netanyahu arasındaki en büyük krizin Lübnan cephesi olduğu ve siyasi kaderin burada çizileceği vurgulandı.

Trump ile ilişkilerin Netanyahu için sadece güvenlik ve diplomasi kulvarında değil, doğrudan iç politikada da büyük bir sorun yarattığını belirten Maariv, "Sadece 'Birlikte Güçlüyüz' afişlerinde değil; aktif olarak sahada olacaktı. Plan, Netanyahu'nun eylül ayında Trump'ı ziyaret etmesini ve ardından ABD Başkanı'nın seçimlerin hemen öncesinde İsrail'e iade-i ziyarette bulunmasını öngörüyordu. Böylece sandıklar açıldığında, Beyaz Saray'ın desteği Kudüs semalarında hâlâ taze hissettirilecekti." dedi.

Lübnan'a İsrail saldırıları

KADERİ LÜBNAN ÇİZECEK

Trump ile Netanyahu arasındaki en büyük kriz Lübnan. Maariv de Likud kulislerinde bir süredir asıl siyasi kaderin Lübnan cephesinde çizileceğinin düşünüldüğünü vurguluyor.

Lübnan hala aktif bir cephe olsa da Gazze ve İran gibi ateşkesle sonuçlanırsa Netanyahu'nun İsraillilere vaat ettiği "stratejik zaferi" sunamayacağını hatırlatan Maariv, "Böylece Netanyahu'nun seçim kampanyasını üzerine kurduğu iki ana sütun da sarsılmış durumda" dedi ve "Kuzeydeki kesin askeri başarı ve Trump ile olan doğrudan ittifak. Lübnan cephesi ucu açık bir şekilde dururken Trump ise popülaritesini kaybetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.