Likud'un uykusuz geceleri! Netanyahu'nun gizli seçim planı çöküyor: "Trump eski Trump değil"
İsrail basını, erken seçim atmosferine giren ülkede Netanyahu’nun yakın çevresindeki paniği yazdı. Maariv’in analizine göre, İran takıntısı yüzünden İsrail sağında kan kaybeden Trump ve ucu açık kalan Lübnan cephesi, Netanyahu’nun "Birlikte Güçlüyüz" kampanyasını tam bir fiyaskoya sürüklüyor.
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- İsrail basınında Binyamin Netanyahu'nun çevresinde erken seçim nedeniyle endişe ve panik havası oluştuğu bildirildi.
- Maariv gazetesi, İsrail kamuoyunun ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik algısının değiştiğini belirtti.
- Netanyahu'nun Trump ile olan ilişkilerinin iç politikada sorun yarattığı ve seçim planlarının etkilendiği ifade edildi.
- Trump ile Netanyahu arasındaki en büyük krizin Lübnan cephesi olduğu ve siyasi kaderin burada çizileceği vurgulandı.
- Trump'ın İsrail ziyareti planlarının belirsiz olduğu ve popülaritesinin azaldığı belirtildi.
İsrail basınında gündem Binyamin Netanyahu'nun yakın çevresinde ciddi bir endişe ve panik havası. İsrail'de erken seçim atmosferi etkisini göstermeye başlarken Maariv gazetesi İsrail kamuoyunun ABD Başkanı'na yönelik algısındaki değişimleri yazdı. Siyonist basın açıkça tüm suçu Trump'a yüklüyor.
TRUMP'IN POPÜLARİTESİ AZALDI
Trump'ın Tahran'a diz çöktürme vaadini unutup İran ile bir anlaşmaya varma konusunda saplantılı davrandığını belirten Maariv, "Bu İsraillilerin gözündeki değerini düşürüyor." ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'NUN SEÇİM PANİĞİ
Trump ile ilişkilerin Netanyahu için sadece güvenlik ve diplomasi kulvarında değil, doğrudan iç politikada da büyük bir sorun yarattığını belirten Maariv, "Sadece 'Birlikte Güçlüyüz' afişlerinde değil; aktif olarak sahada olacaktı. Plan, Netanyahu'nun eylül ayında Trump'ı ziyaret etmesini ve ardından ABD Başkanı'nın seçimlerin hemen öncesinde İsrail'e iade-i ziyarette bulunmasını öngörüyordu. Böylece sandıklar açıldığında, Beyaz Saray'ın desteği Kudüs semalarında hâlâ taze hissettirilecekti." dedi.
KADERİ LÜBNAN ÇİZECEK
Trump ile Netanyahu arasındaki en büyük kriz Lübnan. Maariv de Likud kulislerinde bir süredir asıl siyasi kaderin Lübnan cephesinde çizileceğinin düşünüldüğünü vurguluyor.
Lübnan hala aktif bir cephe olsa da Gazze ve İran gibi ateşkesle sonuçlanırsa Netanyahu'nun İsraillilere vaat ettiği "stratejik zaferi" sunamayacağını hatırlatan Maariv, "Böylece Netanyahu'nun seçim kampanyasını üzerine kurduğu iki ana sütun da sarsılmış durumda" dedi ve "Kuzeydeki kesin askeri başarı ve Trump ile olan doğrudan ittifak. Lübnan cephesi ucu açık bir şekilde dururken Trump ise popülaritesini kaybetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"TRUMP ESKİ TRUMP DEĞİL"
Trump'ın İsrail ziyaretinin hala masada olduğunu belirten Maariv, "Netanyahu, Trump'tan Bağımsızlık Günü'nde yapacağı ziyareti seçimlere daha yakın, daha elverişli bir tarihe ertelemesini bizzat talep etmişti. "Trump muhtemelen gelecek, ancak bu gelen "eski Trump" olmayacak. İsrail'in talebiyle B-2 uçaklarını gönderip İran'ın nükleer tesislerini yerle bir eden, İbranice ve İngilizce ortak askeri operasyonlar yürüten o "kimseyi gözü görmeyen meydan okuyan lider" gitti; yerine selefleri gibi bir anlaşma için yalvaran, zayıf ve teslimiyetçi bir lider imajı geldi." ifadeleriyle tüm suçu Trump'a attı.
TRUMP'IN DERDİ AYRI BİBİ'NİN DERDİ AYRI
Trump'ın kendisi de ABD'deki Kongre ara seçimleriyle meşgul ve anketler partisi için iyi şeyler söylemiyor. Temsilciler Meclisi veya Senato'dan birini kaybetmesi durumunda Trump'ın hareket alanının daralacağı düşünülürken Maariv ise "Bu şartlar altında Trump'ın İsrail'e yapacağı ziyaretin, Netanyahu'ya siyasi bir can simidi olup olamayacağı ise büyük bir soru işareti." Dedi.