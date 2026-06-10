Başkan Erdoğan'dan gazeteciye evlilik tavsiyesi: Yapma yahu, kapıyı kapatma

Gazeteci, evlenecek birini bulmanın zor olduğunu söyleyince Erdoğan esprili bir yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini 10'uncu kez torun sahibi olması dolayısıyla tebrik eden bir gazeteciyle evlilik üzerine sohbet etti. Erdoğan, bekar olduğunu öğrendiği gazeteciye "Yapma yahu, kapıyı kapatma" diyerek tavsiyede bulundu.

Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Toplantının ardından Erdoğan ile bir gazeteci arasında esprili bir evlilik diyaloğu yaşandı.

Kendisini torun sahibi olması sebebiyle tebrik eden gazetecinin bekar olduğunu öğrenen Başkan Erdoğan, genç muhabire evlilik tavsiyesinde bulundu.

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan çiftinin 3. çocuğu (bir kız) dünyaya geldi. Bu doğumla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a ulaştı.

"KAPIYI KAPATMA"

Gazetecinin evlenecek birini bulmanın zor olduğunu dile getirmesi üzerine Erdoğan, yaşını sordu ve "Kapıyı kapatma" diyerek esprili bir yanıt verdi.

O diyalog şöyle gerçekleşti:

Gazeteci: "Efenim, Allah analı babalı büyütsün, torununuz oldu."

Erdoğan: "Sen evli misin?"

Gazeteci: "Hayır, değilim."

Erdoğan: "Neden değilsin?"

Gazeteci: "Evlenmek istemiyorum. Evlenecek birini bulamadım Sayın Cumhurbaşkanım. Evlenecek birini bulmak çok zor şu anda."

Erdoğan: "Yaş kaç senin?"

Gazeteci: "28 olacak."

Erdoğan: "Yapma yahu, kapıyı kapatma."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel