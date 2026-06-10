TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu 15 Haziran Pazartesi günü satışa sunacak ve başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Başvurularda ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak, ancak başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekecek.

Konutlar peşin alımda yüzde 25, yüzde 50 peşinat ile 72 ay vadede yüzde 8 indirim ve yüzde 50 peşinatın taksitli ödenmesiyle 60 ay vade olmak üzere 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak.

Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 adet olacak şekilde satışa çıkarılacak.