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TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi başlıyor | En fazla daire Bursa'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için süreç 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkarılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanırken, vadeli seçeneklerde de indirim ve esnek ödeme imkanı sağlanacak. Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak.

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TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi başlıyor | En fazla daire Bursa'da
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  • TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu 15 Haziran Pazartesi günü satışa sunacak ve başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
  • Başvurularda ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak, ancak başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekecek.
  • Konutlar peşin alımda yüzde 25, yüzde 50 peşinat ile 72 ay vadede yüzde 8 indirim ve yüzde 50 peşinatın taksitli ödenmesiyle 60 ay vade olmak üzere 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak.
  • Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 adet olacak şekilde satışa çıkarılacak.
  • Konutların bir bölümü hemen teslim edilecek, diğer konutlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak.

Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.

TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu 15 Haziran Pazartesi günü satışa sunacak ve başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek.(Haberde yer alan görseller AA'dan alınmıştır)TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu 15 Haziran Pazartesi günü satışa sunacak ve başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek.(Haberde yer alan görseller AA'dan alınmıştır)

15 HAZİRAN BAŞVURULAR BAŞLIYOR

2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.

Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Konutların bir bölümü hemen teslim edilecek, diğerleri ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.Konutların bir bölümü hemen teslim edilecek, diğerleri ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

18 YAŞ SINIRI

Başvuru bedeli alınmaksızın satışa sunulacak konutlar, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak.

Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekecek.

TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi başlıyor | En fazla daire Bursa'da-4

TOKİ'DEN ESNEK ÖDEME PLANI

Evler vatandaşlara 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak. Buna göre, ilk seçenekte konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından kalan tutar için 72 ay vade uygulanacak, ayrıca yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak.

TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi başlıyor | En fazla daire Bursa'da-5

2027'YE KADAR ÖDEME SAĞLANACAK

Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenecek. Kalan bedel için de 60 ay vade imkanı sunulacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

Vatandaşlar tercih ettikleri ödeme modeline göre peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek.

TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi başlıyor | En fazla daire Bursa'da-6

Konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin detaylar ilgili banka şubeleri ile TOKİ'nin internet sitesinde duyurulacak.

Ayrıca konutların bir bölümünü hemen teslim projeler oluşturuyor. Hemen teslim edilmeyecek konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi başlıyor | En fazla daire Bursa'da-7

EN FAZLA KONUT BURSA'DA

Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa çıkarılacak.

Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

Projenin yer aldığı iller ve konut sayıları şöyle:

İlSayı
Afyonkarahisar395
Ağrı118
Aksaray219
Amasya68
Ankara2.062
Antalya46
Ardahan14
Artvin30
Aydın310
Balıkesir213
Batman588
Bayburt172
Bilecik206
Bingöl88
Bitlis262
Burdur269
Bursa2.190
Çanakkale108
Çankırı83
Çorum157
Denizli319
Düzce130
Edirne127
Erzincan37
Erzurum21
Eskişehir565
Giresun38
Gümüşhane44
Hakkari86
Isparta176
İzmir306
Karabük127
Karaman120
Kars48
Kastamonu28
Kayseri104
Kırıkkale85
Kırklareli139
Kırşehir220
Kocaeli433
Konya998
Kütahya127
Manisa115
Mardin452
Mersin272
Muğla97
Muş147
Nevşehir317
Rize5
Sakarya20
Samsun684
Siirt294
Sivas203
Şırnak275
Tekirdağ424
Tokat61
Van161
Yozgat216
Zonguldak19
Elazığ61
Gaziantep7
Hatay1.238
Kahramanmaraş1.073
Malatya1.000

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TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi başlıyor | En fazla daire Bursa'da-9 TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi başlıyor | En fazla daire Bursa'da-10 TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi başlıyor | En fazla daire Bursa'da-11

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