İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'na çattı: Hainden sonra soytarı ithamı | "Çıplak" iddiası yalan çıktı

İmamoğlu, yargı sürecini kendi siyasi ajandası için kullandığını düşündüren açıklamalar yaptı.

Savcılık, üst aramasının görüntü kaydı olmayan bir alanda ve kısa sürede gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker'in çıplak aranmadığını ve herhangi bir şikayetinin bulunmadığını açıkladı.

İstinaf mahkemesinin kurultay hakkındaki mutlak butlan kararıyla görevine dönen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun bir kez daha hedefi haline geldi. Daha önceki duruşmada Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçlayarak " dahili bedhah " ve " figüran " ithamları yönelten İmamoğlu, bu defa " saray soytarısı " göndermesi yaparak "saray kayyumu" dedi.

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Yolsuzluk davası duruşmasında tutuklu sanık Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'e kötü muamelede bulunulduğunu öne süren İmamoğlu, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na çattı.

İmamoğlu, "Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve arınma ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan saray kayyumu da bu vahim ifadeleri derhal okusun" dedi.

Mahkemedeki iddiaları kendi siyasi ajandası için kullanan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: