İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'na çattı: Hainden sonra soytarı ithamı | "Çıplak" iddiası yalan çıktı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "baba-oğuluz" mesajları paylaştığı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır söylemlere başlayan yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu, yine bir duruşmada CHP liderine çattı. Kılıçdaroğlu'nun her "arınma" mesajının ardından öfkeli sözler sarf eden İmamoğlu, bugünkü duruşmada "saray soytarısı" göndermesinde bulundu. İmamoğlu, "Saray kayyumu bu vahim ifadeleri derhal okusun" dedi. İmamoğlu'nun, tutuklu Fatoş Pınar Türker’in mahkemede çıplak şekilde üstünün arandığı iddiasının ise yalan olduğu ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yalanlama açıklamasında olayın ayrıntılarını aktardı.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 'saray soytarısı' ve 'saray kayyumu' ifadelerini kullandı.
- İmamoğlu, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede yaşadığı iddia edilen mağduriyeti sosyal medyadan paylaştı.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker'in çıplak aranmadığını ve herhangi bir şikayetinin bulunmadığını açıkladı.
- Savcılık, üst aramasının görüntü kaydı olmayan bir alanda ve kısa sürede gerçekleştirildiğini bildirdi.
- İmamoğlu, yargı sürecini kendi siyasi ajandası için kullandığını düşündüren açıklamalar yaptı.
CHP'de koltuk savaşları dozunu artırırken, yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içi hesaplaşmasını duruşmalardaki izinsiz konuşmalarıyla sürdürmeye devam ediyor.
İstinaf mahkemesinin kurultay hakkındaki mutlak butlan kararıyla görevine dönen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun bir kez daha hedefi haline geldi. Daha önceki duruşmada Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçlayarak "dahili bedhah" ve "figüran" ithamları yönelten İmamoğlu, bu defa "saray soytarısı" göndermesi yaparak "saray kayyumu" dedi.
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Yolsuzluk davası duruşmasında tutuklu sanık Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'e kötü muamelede bulunulduğunu öne süren İmamoğlu, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na çattı.
İmamoğlu, "Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve arınma ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan saray kayyumu da bu vahim ifadeleri derhal okusun" dedi.
Mahkemedeki iddiaları kendi siyasi ajandası için kullanan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Dün, adalet ve hukuk sistemi adına utanç verici bir gündü. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker mahkemede, uğradığı şantajı, işkence ve taciz gibi zorbalıkları anlattı. Salondaki herkesin tüyleri diken diken oldu. Bu anlatımları ben de milletimizle paylaşmak istiyorum. İBB kumpas davasının, 19 Mart darbesinin sahibi saraydaki zihniyetin nasıl metodlar kullandığını ibretle okuyacaksınız. Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve arınma ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan saray kayyumu da bu vahim ifadeleri derhal okusun"
SAVCILIK GERÇEĞİ AÇIKLADI: ÇIPLAK ARANMADI, ŞİKAYET BİLE YOK
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Fatoş Pınar Türker'in üst ve eşya araması sırasında kıyafetlerinin çıkarılmadığını, bu kapsamda herhangi bir şikayette de bulunmadığı kaydedildi.
Savcılık, üst aramasının herhangi görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirildiğini vurguladı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/03/2025 tarih ve 2025/267 sorgu sayılı kararıyla Rüşvet Almak suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker, aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edilmiştir.
Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker'in depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı yönünde iddialara yer verildiği görülmüştür.
Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır.
Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir.
Saat 18.01'de başlayan arama işlemi 18.02'de tamamlanmış; düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun 'herhangi bir zararının ya da şikâyetinin bulunmadığı' hususu açıkça tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
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