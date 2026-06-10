12’nci Yargı Paketi’nde kritik düzenleme! Bilirkişilik sisteminde köklü değişiklik geliyor: Davaların hızlanması için yeni model

Gürlek, "Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) belirlediği kriterler var. Hangi davanın ne kadar sürede biteceği aslında belli. Kira tespit davasını 9 aylık sürede hakim bitirmek zorunda. Bitiremezse daha önceden bir yaptırım olmuyordu. Ama biz artık HSK'ya bu konuda yetki verdik. 9 aylık süreyi aşıyorsa hakimden kaynaklanan, şahıstan kaynaklanan bir sebep varsa artık o hakimle ilgili gereği yapılacak" dedi.

İSTİNAF MAHKEMELERİ DE KAPSAMDA

Hedef süre uygulamasının yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Bakan Gürlek, Bölge Adliye Mahkemeleri için de benzer bir sistem getirildiğini ifade etti.

Gürlek, "Bölge Adliye Mahkemelerinde de bir davanın ne kadar sürede bitirileceği belli. Bu davayı açar açmaz avukatlarımız da görüyor, vatandaş da aslında biliyor. Bölge Adliye Mahkemesi de bu hedef sürede bitiremiyorsa, o hakimle ilgili o daire başkanıyla ilgili ya da heyetle ilgili gereğini yapacağız" diye konuştu.