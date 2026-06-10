12’nci Yargı Paketi’nde kritik düzenleme! Bilirkişilik sisteminde köklü değişiklik geliyor: Davaların hızlanması için yeni model
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12’nci Yargı Paketi kapsamında bilirkişilik sisteminde köklü değişikliklere gidileceğini açıkladı. Davaların uzamasına neden olan gereksiz bilirkişi incelemelerinin önüne geçileceğini belirten Gürlek, hedef süreyi aşan hakimler için de yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12'nci Yargı Paketi'nde bilirkişilik uygulamalarını yeniden şekillendirecek düzenlemelerin yer alacağını açıkladı.
- HSK'nın belirlediği hedef sürelerde davaları bitiremeyen hakimler hakkında artık yaptırım uygulanacak.
- Hedef süre uygulaması ilk derece mahkemelerinin yanı sıra Bölge Adliye Mahkemeleri için de getirildi.
- Bilirkişi incelemesi yalnızca teknik ve maddi hesaplama gerektiren durumlarla sınırlandırılacak.
- Gürlek, Ankara Hakimevi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle yargı sistemine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda yargı sistemine ilişkin önemli mesajlar veren Gürlek, 12'nci Yargı Paketi'nde bilirkişilik uygulamalarını yeniden şekillendirecek düzenlemelerin yer alacağını açıkladı.
HEDEF SÜREYİ AŞAN HAKİMLERE YAPTIRIM GELİYOR
Yargıya güveni artırmak için hedef süre uygulamasının daha etkin hale getirileceğini belirten Gürlek, davaların belirlenen sürelerde sonuçlandırılmasının artık daha sıkı takip edileceğini söyledi.
Gürlek, "Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) belirlediği kriterler var. Hangi davanın ne kadar sürede biteceği aslında belli. Kira tespit davasını 9 aylık sürede hakim bitirmek zorunda. Bitiremezse daha önceden bir yaptırım olmuyordu. Ama biz artık HSK'ya bu konuda yetki verdik. 9 aylık süreyi aşıyorsa hakimden kaynaklanan, şahıstan kaynaklanan bir sebep varsa artık o hakimle ilgili gereği yapılacak" dedi.
İSTİNAF MAHKEMELERİ DE KAPSAMDA
Hedef süre uygulamasının yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Bakan Gürlek, Bölge Adliye Mahkemeleri için de benzer bir sistem getirildiğini ifade etti.
Gürlek, "Bölge Adliye Mahkemelerinde de bir davanın ne kadar sürede bitirileceği belli. Bu davayı açar açmaz avukatlarımız da görüyor, vatandaş da aslında biliyor. Bölge Adliye Mahkemesi de bu hedef sürede bitiremiyorsa, o hakimle ilgili o daire başkanıyla ilgili ya da heyetle ilgili gereğini yapacağız" diye konuştu.
BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİNE YENİ DÜZENLEME
12'nci Yargı Paketi hazırlıklarında sahadan gelen taleplerin ve toplumsal ihtiyaçların dikkate alındığını vurgulayan Gürlek, özellikle davaların uzamasına neden olan bilirkişilik uygulamalarına yönelik değişiklikler yapılacağını söyledi.
Gürlek, dosyaların gereksiz yere bilirkişiye gönderilmesinin yargılama süreçlerini uzattığına dikkat çekerek, bilirkişi incelemesinin yalnızca teknik ve maddi hesaplama gerektiren durumlarla sınırlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.
MİLLETVEKİLLERİYLE İSTİŞARE SÜRÜYOR
Bölge milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantıların yargı hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade eden Gürlek, "Özellikle sizin bölgenin temsilcisi olmanız, sahadaki gözlemleriniz, oradaki bizim görev yapan arkadaşlarla irtibatlarınız daha sonra da bize bunları aktarmanız çok faydalı oluyor" dedi.
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