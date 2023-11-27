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Rahmi Koç'un "nüfusla ekonomiyi sağlamlaştırmak zor" iddiası çürüdü! İşte OECD rakamlarıyla gerçekler: Fena hale yanılıyor

Türkiye'deki nüfusun giderek fazlalaştığından yakınarak, nüfusun az olması gerektiğini iddia eden Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, "Devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor." diyerek gelişmekte olan Türkiye'nin genç nüfus artışına karşı olduğunu ifade etmişti. Rakamlar, Koç'un yanıldığını gösterdi. Buna göre, Türkiye'nin yüzde 13,4 ile OECD ülkeleri arasında kamuda istihdam konusunda ortalamanın altında olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 09:00 Güncelleme 27 Kasım 2023, 09:00
Rahmi Koç’un nüfusla ekonomiyi sağlamlaştırmak zor iddiası çürüdü! İşte OECD rakamlarıyla gerçekler: Fena hale yanılıyor

2015 yılında Koç Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'deki nüfusun sürekli olarak yükseldiğinden yakınarak, nüfusun az olması gerektiğini ifade etmişti.

KÜRESEL ÇETENİN TÜRKİYE AYAĞI MI?
Dönem dönem yaptığı açıklamalarla Türkiye'de nüfus artışını frenlemek için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden, kurmuş olduğu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) ile bunu destekleyen Rahmi Koç, küresel çetenin nüfus planının bir parçası olduğunu bir kez daha itiraf etti.

EKONOMİYİ SAĞLAMLAŞTIRMAK ZOR YALANI
Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor." dedi.

İşsizliği bahane ederek devletin verdiği destek ve teşviklere değinmeden Koç, "Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım" ifadelerini kullandı.



KOÇ: TÜRKİYE'DE NÜFUS FAZLA
Devletteki çalışan sayısı ve milletvekili sayısıyla ilgili de konuşan Koç, "Diyorlar ki, devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200'üyle rahatlıkla hallolur. O bakımdan nüfus artışı çok önemli. Bunu rahmetli babamız zamanında görmüş ve Aile Planlaması Vakfı'nı kurmuş. Bunun üzerine bugün çalışılıyor. 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılmalı, onlara uyulmalı. Hangi hükümet gelirse gelsin o bayrağı daha da ileri götürmeli. Ben ikinci yüzyılı böyle görüyorum." diyerek önümüzdeki dönem Türkiye'yi yönetecek hükümetlere küresel plana destek sağlamaları için adeta tehdit etti.

KLASİK PATRON: RAHMİ KOÇ YANILIYOR
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Türkiye'nin yüzde 13,4 ile OECD ülkeleri arasında kamuda istihdam konusunda ortalamanın altında olduğunu belirterek, "2021 yılı verilerine göre toplam istihdam içerisinde kamu istihdamı oranı en yüksek olan ülke yüzde 30,9 ile Norveç. Kısacası Rahmi Koç, klasik patron yorumu yapmış! OECD rakamları onun fena halde yanıldığını gösteriyor." dedi.

İşte Tezel'in 27 Kasım tarihli yazısı:

Kamu çalışanlarının fazla olduğunu iddia eden Koç yanılıyor!
Türkiye'de 5,5 milyon değil 5 milyon 101 bin 689 kişi kamu sektöründe istihdamda bulunuyor.
Koç rakamı yukarı doğru yuvarlamış olabilir.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre 5,1 milyon çalışanın 3 milyon 467 bini kadrolu personel, 277 bini sözleşmeli personel, 1 milyon 205 bini sürekli işçi ve 49 bini geçici işçi statüsünde çalışıyor.
Toplam istihdam içinde kamu istihdamı oranı ise sadece yüzde 13,4.

OECD'NİN ALTINDAYIZ!
Yüzde 13,4 bile size yüksek geliyorsa Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasının yüzde 18,6 olduğunu hatırlatalım.
Yani OECD ortalamasının hayli altında yer alıyoruz.
2021 yılı verilerine göre toplam istihdam içerisinde kamu istihdamı oranı en yüksek olan ülke yüzde 30,9 ile Norveç.
Bu ülkeyi sırasıyla yüzde 29,3 ile İsveç, yüzde 28 ile Danimarka, yüzde 25,4 ile Finlandiya takip ediyor. Evet, ilk dörtte yer alanlar sosyal devlet anlayışı güçlü, refah seviyesi yüksek İskandinav ülkeleri.




10'uncu sırada Fransa (yüzde 21,1), 12'nci sırada Kanada (20,7) var.
Serbest ekonominin kitabını yazan İngiltere bile yüzde 16,9 ile 22'inci sırada.
Devletin sağlık sistemine bile tam destek vermediği, kapitalizmin ağa babası ABD'de bile toplam istihdam içerisinde kamu istihdamı oranı yüzde 14,9.
Türkiye ise yüzde 13,4 ile 36 OECD ülkesi arasında 31. sırada.
Kısacası Rahmi Koç, klasik patron yorumu yapmış! OECD rakamları onun fena halde yanıldığını gösteriyor.
Tabii kamu çalışanlarının sayısı kadar, iş verimi de önemli.
Eğer liyakat ve iş veriminde sorun yaşanmıyorsa Türkiye'de kamu sektörü verimli çalışıyor diyebiliriz.

KÜRESEL ÇETENİN TÜRKİYE AYAĞININ FİNANSÖRÜ KOÇ
Birçok ülkede kanlı çatışmalarla ve soykırım yoluyla nüfus artışını frenleyen Batı, Türkiye'de ise yıllarca, Koç ailesinin kurduğu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) aracılığıyla 'kansız soykırım' uyguladı. Başarısından dolayı vakfın kurucusu Vehbi Koç'a BM tarafından 1994'te ödül bile verilmişti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NÜFUSU AZALTMAK İÇİN ÇALIŞIYOR: KOÇ'A GÖRE, 50 MİLYON BİLE FAZLA
Vehbi Koç'un 1985 yılında bir grup işadamı, akademisyen, iş ve işveren kuruluşları temsilcileri ile birlikte kurduğu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Türkiye'nin nüfusunun hiç de fazla olmadığı bir dönemde nüfus planlaması kampanyaları, yürüttü. Türkiye'nin nüfusunun düşürülmesi için milyonlarca dolar harcanarak medyada kampanyalar gerçekleştirildi. Rahmi Koç, Türkiye'nin nüfusunun 50-60 milyonu geçmemesi gerektiğini belirtirken, babası Vehbi Koç'un, nüfusu kontrol amacıyla vakıf kurduğu 1985 yılında nüfusun 50 milyon 664 bin kişi olması dikkat çekiyor. Bu durum, Koç'lara aslında 50 milyonun da fazla olduğunu gösteriyor.

BM'DEN KOÇ'A ÖDÜL
Vehbi Koç'un Türkiye'nin nüfusunu düşürme çabaları karşılıksız kalmadı. Dönemin BM Genel Sekreteri Boutros Gali tarafından ödüllendirildi. Koç Holding resmi internet sayfasında kurucu Vehbi Koç'un aldığı "Dünya Nüfus Planlaması Ödülü"ne, "1994'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nı ve başkanını başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirdi. Dünya Nüfus Planlaması Ödülü, 14 Haziran 1994'te, Boutros Gali tarafından Vehbi Koç'a verildi" ifadeleriyle yer veriliyor. Koç'un yönettiği bu vakfın; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Hollanda Büyükelçiliği Matra ve İnsan Hakları Programı, İsveç Konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu, DVV International Türkiye, Dünya Bankası, Merck Sharp & Dohme gibi uluslararası ve yabancı kuruluşlardan destek alması dikkat çekiyor.

RAHMİ KOÇ'UN LİBERAL ÇELİŞKİSİ
Koç'un açıklamalarını köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "Cumhuriyet'in 100. yıl perspektifi hakkında bir gazeteye konuşan Rahmi Koç şöyle söylüyor: "Devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dâhil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200'üyle rahatlıkla hallolur." Kesinlikle katılıyorum. Memur cumhuriyetiyiz.

Ancak Rahmi Bey'in mülakatının devamında söyledikleri, liberal yaklaşımıyla çelişiyor:

"O bakımdan nüfus artışı çok önemli. Bunu rahmetli babamız zamanında görmüş ve Aile Planlaması Vakfı'nı kurmuş. Bunun üzerine bugün çalışılıyor. 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılmalı, onlara uyulmalı. Hangi hükümet gelirse gelsin o bayrağı daha da ileri götürmeli. Ben ikinci yüzyılı böyle görüyorum."

Nüfus artış hızının düşmesinin Avrupa'yı nasıl zorladığı bir yana yaşamın doğal dengesine müdahale etmek devlete mi kaldı?" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE OLARAK NÜFUSUMUZUN 85 MİLYON OLMASI YETERLİ DEĞİL
Geçtiğimiz ay Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz" temasıyla düzenlenen 8. Aile Şurası'nda, modern dünyanın gelişmesiyle aile bağları zayıflarken, aile kurumunun öneminin daha arttığını belirten Başkan Erdoğan, "Çok daha fazla bir nüfusa ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.


Geniş aileden çekirdek aileye, oradan da bireysel yaşama geçişin günümüz insanını ailenin sunduğu imkanlardan mahrum bıraktığını aktaran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şurası tartışmasız bir hakikattir ki modern birey daha yalnız, hayatın zorlukları karşısında daha korunaksız, çok daha zayıftır. Gelişen iletişim ve ulaşım imkanları modern bireyin yalnızlığına ne yazık ki çare olamamıştır. Hatta ekran ve sosyal medya bağımlılığı başta olmak üzere insan daha fazla içine kapanmış, toplumdan daha fazla kopmuştur. Bunun olumsuz etkilerini çok geniş bir alanda hep beraber görüyoruz. Evlenme yaşı kendi toplumumuz dahi sürekli yükseliyor. Boşanma oranları her geçen yıl daha da artıyor. Ortalama çocuk sayısı ise günden güne düşüyor. Boşuna, 'en az üç çocuk' demiyoruz. Çünkü bu toplumun özellikle ihtiyacı var. Detayına burada giremem ama bizim şu anda Türkiye olarak nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla bir nüfusa ihtiyacımız var."

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