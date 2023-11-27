Rahmi Koç'un "nüfusla ekonomiyi sağlamlaştırmak zor" iddiası çürüdü! İşte OECD rakamlarıyla gerçekler: Fena hale yanılıyor

2015 yılında Koç Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiye 'deki nüfusun sürekli olarak yükseldiğinden yakınarak, nüfusun az olması gerektiğini ifade etmişti. KÜRESEL ÇETENİN TÜRKİYE AYAĞI MI? Dönem dönem yaptığı açıklamalarla Türkiye'de nüfus artışını frenlemek için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden, kurmuş olduğu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) ile bunu destekleyen Rahmi Koç, küresel çetenin nüfus planının bir parçası olduğunu bir kez daha itiraf etti.

EKONOMİYİ SAĞLAMLAŞTIRMAK ZOR YALANI Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor." dedi. İşsizliği bahane ederek devletin verdiği destek ve teşviklere değinmeden Koç , "Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım" ifadelerini kullandı.





KOÇ: TÜRKİYE'DE NÜFUS FAZLA

Devletteki çalışan sayısı ve milletvekili sayısıyla ilgili de konuşan Koç, "Diyorlar ki, devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200'üyle rahatlıkla hallolur. O bakımdan nüfus artışı çok önemli. Bunu rahmetli babamız zamanında görmüş ve Aile Planlaması Vakfı'nı kurmuş. Bunun üzerine bugün çalışılıyor. 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılmalı, onlara uyulmalı. Hangi hükümet gelirse gelsin o bayrağı daha da ileri götürmeli. Ben ikinci yüzyılı böyle görüyorum." diyerek önümüzdeki dönem Türkiye'yi yönetecek hükümetlere küresel plana destek sağlamaları için adeta tehdit etti.

KLASİK PATRON: RAHMİ KOÇ YANILIYOR

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Türkiye'nin yüzde 13,4 ile OECD ülkeleri arasında kamuda istihdam konusunda ortalamanın altında olduğunu belirterek, "2021 yılı verilerine göre toplam istihdam içerisinde kamu istihdamı oranı en yüksek olan ülke yüzde 30,9 ile Norveç. Kısacası Rahmi Koç, klasik patron yorumu yapmış! OECD rakamları onun fena halde yanıldığını gösteriyor." dedi.