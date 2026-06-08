6 beldedeki sandıktan Cumhur ittifakı galip çıktı! Başkan Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı
Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla belde statüsü kazanan 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı ezici zaferle çıktı. Sandıkların açılması ve oyların sayılmasının ardından Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." dedi.
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- Yüksek Seçim Kurulu'nun belde statüsü verdiği 6 beldedeki ara seçimlerde Cumhur İttifakı, 5 beldeden 4'ünü (AK Parti 3, MHP 1) kazanırken CHP 1 beldede zafer elde etti.
- Gümüşhane'nin Tekke beldesinde Cumhur İttifakı adayı Kemalettin Demirkıran, Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti adayı Mustafa Özer ve Tokat Yolüstü'nde AK Parti adayı Mustafa Altın belediye başkanı seçildi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde partinin oylarını 5 kat artırarak %48'e çıkardığını açıkladı.
- Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, Tokat Almus Bağtaşı'nda %94.5, Tokat Reşadiye Yolüstü'nde %82, Gümüşhane Tekke'de %65 oy oranıyla seçimi kazandı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara seçim sonuçlarının Cumhur İttifakı'nın 'ezici üstünlüğü' ile sonuçlandığını belirterek kazanan adaylara başarı diledi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla belde statüsü kazanan 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre seçilen belde belediye başkanları belli oldu.
CUMHUR İTTİFAKI ZAFERLE ÇIKTI
Buna göre; Tokat'ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerde AK Parti 2, CHP 1 ve MHP 1 beldede belediye başkanlığını kazandı.
Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran belediye başkanı seçildi. Ara seçim yapılan beldelerden Nevşehir Mustafapaşa'da da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: EZİCİ ÜSTÜNLÜKLE KAZANDIK
Başkan Erdoğan ezici zafer sonrası hayırlı olsun mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan şöyle dedi:
Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahallî idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
Sandıktan çıkan zafer sonrası AK Parti cephesindende paylaşımlar peş peşe geldi.
"BUGÜN OLDUĞU GİBİ İLK GENEL SEÇİMİ DE BİZ KAZANACAĞIZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise şu ifadeleri kullandı:
Belde belediye başkanlığı ara seçimleri sonuçlandı. Milletimizin takdiriyle seçimleri açık bir üstünlükle Cumhur İttifakımız kazandı.
CHP seçimleri referandumu dönüştürdü ve tarihi bir hezimet yaşadı. Milletimiz kime güvenip, kime güvenmediğini birkez daha gösterdi. Bu ara seçimler, ilk yapılacak genel seçimlerin habercisidir.
Net olarak söylemek isterim bugün olduğu gibi ilk genel seçimi de biz kazanacağız. Milletimiz kazanacaktır..
Seçim sonuçları AK Parti'ye ve Cumhur ittifakına olan desteğinin ve onayın güçlenerek devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.
AK Parti olarak;
• Tokat Almus Bağtaşı'nda,
• Tokat Reşadiye Yolüstü'nde,
• Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da ve
• Gümüşhane Merkez Tekke'de belediye başkanlıklarını kazanmış bulunuyoruz.
Bu sonuçlar Aziz milletimizin Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'nin pozitif siyasetine olan inancının sürdüğünü; CHP'ye ise emaneti teslim etmeyeceğini göstermiştir.
CHP içindeki koltuk savaşı milletimizden kırmızı kart yemiştir. Hiç sanmıyorum ama Umarım ders alırlar.
Bizlere güvenen ve destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, seçim sonuçlarının beldelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.
"CUMHUR İTTİFAKIMIZ BAŞARILARA İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Partimiz ve Cumhur İttifakımız başarılara imza atmaya devam ediyor.
Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir.
Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Aziz milletimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz.
AK PARTİ OYLARINI 5'E KATLADI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Yavuz, AK Parti'nin Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde oyları 5 kat artırdığını belirterek şöyle dedi:
Bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde;
● Partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK PARTİ kazandı (Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke).
● Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/ MHP adayı seçimi kazanmış oldu.
● Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarımızı 5 kat artırdık.
● Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk.
● Resmi olmayan sonuçlara göre;
1. Tokat Almus Bağtaşı'nda %94.5
2. Tokat Reşadiye Yolüstü'de %82
3. Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da %52
4. Gümüşhane Merkez Tekke'de %65
5. Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) %60
6. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak %48'e çıkarttık.
Bu sonuçlar, Milletimizin Partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor.
Destekleri için Milletimize müteşekkiriz.
Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz calışmaya devam edeceğiz inşallah.
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