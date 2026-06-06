6 beldede sandık kuruluyor: 362 mahallede ara seçim heyecanı

Türkiye'de 7 Haziran Pazar günü Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer beldesi olmak üzere toplam 6 beldede belediye başkanı ve meclis üyeleri seçilecek.

Türkiye, 7 Haziran Pazar günü yerel ara seçimler için sandık başına gidiyor. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Yurt genelindeki 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak.