6 beldede sandık kuruluyor: 362 mahallede ara seçim heyecanı
Türkiye 7 Haziran Pazar günü yerel ara seçimler için sandık başına gidiyor. Tokat’ta 4, Gümüşhane ve Nevşehir’de birer beldede belediye başkanı ve meclis üyeleri seçilecek, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
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- Türkiye'de 7 Haziran Pazar günü Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer beldesi olmak üzere toplam 6 beldede belediye başkanı ve meclis üyeleri seçilecek.
- Yurt genelindeki 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak.
- Seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve sandıklar 17.00'de kapanacak.
- Ara seçimlere AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi dahil 27 siyasi parti katılacak.
- Yüksek Seçim Kurulu seçime katılacak partilerin oy pusulasındaki sıralamasını 21 Nisan'da kura ile belirlemiştir.
Türkiye, 7 Haziran Pazar günü yerel ara seçimler için sandık başına gidiyor. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Yurt genelindeki 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak.
6 BELDEDE BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİLECEK
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçmenler sandık başına gidecek.
Seçimlerin ardından bu 6 beldede belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belli olacak.
362 MAHALLEDE MUHTARLIK SEÇİMİ
Ara seçim kapsamında yurdun farklı bölgelerindeki 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi yapılacak. Ölüm, istifa ve çeşitli nedenlerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde seçmenler yeni yerel temsilcilerini belirleyecek.
OY VERME SAATLERİ BELLİ OLDU
Seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak.
27 SİYASİ PARTİ YARIŞACAK
Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak. Birleşik oy pusulasında partilerin sıralaması şöyle olacak:
"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."
YSK KURA İLE BELİRLEMİŞTİ
Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.
Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri ise 21 Nisan'da yapılan kura ile belirlenmişti.