Yatırım danışmanlığı maskesiyle 41 milyonluk kripto para dolandırıcılığı | 17 gözaltı 1 firar | Bilgisayarlar çatıdan attılar
Kripto para piyasalarında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları tuzağa düşüren 18 kişilik şebekenin yatırım danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren sahte bir çağrı merkezindeki akıl almaz yöntemleri detaylarıyla deşifre edildi. Mağdurların güvenini kazanmak amacıyla başlangıçta küçük kârlar ettiren dolandırıcıların daha sonra “stopaj vergisi”, “dosya masrafı” bahaneleriyle milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı anlaşıldı. İki mağdurdan bile 14 milyon lira alan şebekenin elde ettiği paraları izini kaybettirmek amacıyla yurt dışı tabanlı platformlara, soğuk cüzdanlara aktardığı belirlendi. Şebekenin finans yöneticisi olduğu belirlenen şüphelinin sahte anket firması kurarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği, yatırım tercihlerini öğrenerek dolandırıcılık altyapısını profesyonelce hazırladığı gün yüzüne çıktı. Operasyon sırasında suç delillerini yok etmek amacıyla bilgisayarları camdan atan şebeke üyelerinden 17 kişi gözaltına alınırken örgüt lideri Ersin Dinçsoy’un operasyondan sadece 1 gün önce yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da 18 kişilik dolandırıcılık şebekesi, yatırım danışmanlığı maskesi altında vatandaşlardan 41 milyon lira dolandırdı.
- Şişli'deki iş merkezinde kurulan sahte çağrı merkezinde şüpheliler, mağdurların kripto para hesaplarına uzaktan erişerek transferler gerçekleştirdi.
- Şebeke lideri Ersin Dinçsoy, operasyondan bir gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı.
- Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, bazıları tutuklandı ve bazıları hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
- Tuğçe Dinçsoy'un şebekenin finans ve idari yöneticisi olduğu ve mağdurları seçmek için sahte anket yöntemi kullandığı tespit edildi.
İstanbul'da yatırım danışmanlığı maskesi altında vatandaşların milyonlarca lirasını buharlayan 18 kişilik dolandırıcılık şebekesinin Şişli'deki iş merkezinde kurdukları sahte çağrı merkezinden yürüttükleri karanlık ağ gün yüzüne çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma, mağdurları tuzağa düşürmek amacıyla kurulan kusursuz suç mühendisliğini bütün detaylarıyla gözler önüne serdi.
BİLGİSAYARLARI CAMDAN FIRLATTILAR
Şişli'deki iş merkezinin dördüncü katını üs olarak kullanan şebekeye 3 Şubat 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Polisin kapıyı çalmasıyla büyük panik yaşayan şüpheliler, suç unsuru barındıran dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarını pencerelerden fırlattı.
Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, karşı binanın çatısına düşen cihazlara el konulurken adreste yapılan aramalarda çok sayıda başkası adına kayıtlı sim kart, çağrı merkezi ekipmanı, soğuk cüzdan ve vatandaşlara ait şahsi veri listesi ele geçirildi.
UZAKTAN BAĞLANTIYLA KRİPTO TRANSFERİ
Şebekenin çalışma yöntemini aşama aşama tespit eden güvenlik güçleri, şüphelilerin iletişim uygulamaları üzerinden mağdurların telefonlarına uzaktan bağlandığını belirledi.
Bu yöntemle mağdurların kendi adlarına kayıtlı kripto para platformlarındaki bakiyeler, kontrolü şebekede bulunan farklı kripto cüzdanlara doğrudan transfer edildi.
SAHTE PANELLERLE PSİKOLOJİK KISKAÇ
Dolandırıcıların mağdurları gerçek yatırım ortamında olduklarına inandırmak amacıyla tamamen manuel müdahaleye açık sahte paneller kullandığı saptandı.
İlk merhalede gerçek piyasa verileriyle bağı bulunmayan platformlarda makas açılması, fiyat kayması ve kasten işlemlerin zarara uğratılması yöntemleri uygulandı.
Kilitleme aşamasında parasını çekmek isteyen mağdurlar stopaj vergisi, swift ücreti veya dosya masrafı bahaneleriyle ek ödemeler talep edilerek psikolojik kıskaca alındı.
Başlangıçta küçük miktarlarla güven kazanmak amacıyla mağdurlara sembolik kârlar çektirilerek daha büyük yatırımlara teşvik edildiği ortaya çıktı.
10 VERDİ 8 ALDI, 11 MİLYON YATIRINCA KOLUNU KAPTIRDI
Soruşturma dosyasında toplam maddi zararın 41 milyon lira olduğu kayıtlara geçti.
En yüksek kaybı yaşayan mağdurlardan Sinoplu müteahhit İsmail Gül'den ilk aşamada güven kazanmak amacıyla 10 bin lira yatırması istendi. Bir hafta içinde 8 bin lira kâr ettirilmiş görüntüsü verilen Gül'ün bu parayı çekmesine izin verildi. Sisteme daha sonra 11 milyon lira yatıran Gül, parasını kurtarmak isterken kendisine imzalatılan sahte varlık iadesi sözleşmesi ile sürekli ek ödeme yapmaya zorlandı.
3 MİLYON DAHA YATIRIRSAN ALIRSIN
Mağdur Gül, 11 milyon liralık hayali bakiyesini çekebilmek için 3 milyon lira daha istenince dolandırıldığını anladı.
İzmirli mağdur Turgay Öpöz'ün sosyal medya üzerinden ulaştığı şebekenin yönlendirmesiyle 8 gün içinde 15 ayrı işlemle 3 milyon liralık bütün birikimini sahte şirket hesaplarına gönderdiği belirlendi.
PARALAR YURT DIŞINDAKİ KRİPTOLARA
Kimliklerini gizlemek amacıyla internet tabanlı santral programlarında Kenan Korkmaz, Yasemin ve Ozan Aksoy gibi kod adları kullanan şebeke üyelerinin, elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek için paraları yurt dışı tabanlı kripto platformlarına ve tespiti imkansız soğuk cüzdanlara aktardığı deşifre edildi.
ÇETE LİDERİ OPERASYONU ÖĞRENDİ YURT DIŞINA KAÇTI
Operasyon kapsamında 11 çağrı merkezi sorumlusu ve 2 yönetici olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şebekenin lideri olduğu değerlendirilen Ersin Dinçsoy'un operasyondan sadece bir gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin bir kısmı tutuklanırken bir kısmı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
FİRARİNİN EŞİ: ALTIN DÖVİZ İŞİ SANDIM
Firari Ersin Dinçsoy ile evli olan ve Yasemin kod adını kullanan Tuğçe Dinçsoy'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Tuğçe Dinçsoy, "Ofisi 6 ay önce açtım. Eşim Ersin kiraladı. Ofisi altın ve döviz alım satım yatırım işi yapılıyor diye biliyordum. 3 aylık bebeğim var. Bebeğim olduğu için genelde evde olurum. Ofise en son operasyondan 1 hafta önce gelmiştim." dedi.
TUĞÇE DE ŞEBEKEDE
Tuğçe Dinçsoy'un masumiyet iddialarına rağmen yapılan incelemelerde şebekenin finans ve idari yöneticisi olduğu saptandı.
Şüphelinin mağdurların güvenini kazanmak ve verilerini ele geçirmek amacıyla hayali anket firması maskesi kullandığı belirlendi.
Telefonla aradığı vatandaşlara yönelttiği soruları doğrudan aktaran emniyet kaynakları, Dinçsoy'un kurbanlarına, "Bu dönemde yatırım yapacak olsaydınız borsa mı yoksa kripto parayı mı tercih ederdiniz? Hangi sektörde hizmet vermektesiniz ve ortalama geliriniz nedir?" şeklinde sorular sorarak ağlarına düşürecekleri kişileri seçtiğini bildirdi.