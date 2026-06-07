Yatırım danışmanlığı maskesiyle 41 milyonluk kripto para dolandırıcılığı | 17 gözaltı 1 firar | Bilgisayarlar çatıdan attılar

FİRARİNİN EŞİ: ALTIN DÖVİZ İŞİ SANDIM

Firari Ersin Dinçsoy ile evli olan ve Yasemin kod adını kullanan Tuğçe Dinçsoy'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Tuğçe Dinçsoy, "Ofisi 6 ay önce açtım. Eşim Ersin kiraladı. Ofisi altın ve döviz alım satım yatırım işi yapılıyor diye biliyordum. 3 aylık bebeğim var. Bebeğim olduğu için genelde evde olurum. Ofise en son operasyondan 1 hafta önce gelmiştim." dedi.

Şebeke elde ettiği paraları izini kaybettirmek amacıyla yurt dışı tabanlı platformlara, soğuk cüzdanlara aktardı

TUĞÇE DE ŞEBEKEDE

Tuğçe Dinçsoy'un masumiyet iddialarına rağmen yapılan incelemelerde şebekenin finans ve idari yöneticisi olduğu saptandı.

Şüphelinin mağdurların güvenini kazanmak ve verilerini ele geçirmek amacıyla hayali anket firması maskesi kullandığı belirlendi.

Telefonla aradığı vatandaşlara yönelttiği soruları doğrudan aktaran emniyet kaynakları, Dinçsoy'un kurbanlarına, "Bu dönemde yatırım yapacak olsaydınız borsa mı yoksa kripto parayı mı tercih ederdiniz? Hangi sektörde hizmet vermektesiniz ve ortalama geliriniz nedir?" şeklinde sorular sorarak ağlarına düşürecekleri kişileri seçtiğini bildirdi.