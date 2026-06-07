Can Polat suikastında "Daltonlar"ın tetikçi kuryesi yakalandı! Otomatik silah ele geçirildi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Dilan Polat'ın yakın koruması, Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. "Daltonlar" isimli suç örgütünün talimatıyla Çeşme'deki cinayeti gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı. Buna müteakip İstanbul'da tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 zanlı daha gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen otomatik silahlar kriminal incelemeye gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hızlı Özet Göster
- Dilan Polat'ın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, İzmir Çeşme'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- Olayın ardından soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım, tatil adresinin ifşa olmasına neden oldu.
- Cinayetin, 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütünden talimat alan bir tetikçi tarafından işlendiği itiraf edildi.
- Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı verdi.
Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olarak bilinen Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir Çeşme'deki Alaçatı tatil bölgesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Polat, 4 Haziran'da toprağa verildi.
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DİLAN POLAT'IN PAYLAŞIMI ELE VERDİ
Ailenin güvenlik gerekçesiyle gizli tuttuğu İzmir Alaçatı'daki tatil adresinin, Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaştığı videodaki arka plan detaylarından ifşa olduğu öğrenildi.
Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütünden aldığı talimatla işlediğini itiraf eden tetikçi Serhat A. "Bana boş dönme, yakınlarından birini indir" dediler" şeklinde konuştu.
SORUŞTURMA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA DEVREDİLDİ
Cinayet şüphelilerinin İstanbul bağlantılı olması nedeniyle soruşturma dosyası, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.
İZMİR'DE KAPSAMLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli ile olay öncesinde keşif yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi, saldırıda kullanılan otomatik silahla birlikte İzmir'de yakaladı.
Son operasyonda gözaltına alınan şüphelinin cinayet silahını tetikçiye getiren ve teslim eden kişi olan bir kurye olduğu öğrenildi. Ele geçirilen silahlar polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi ve inceleme altına altına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından İstanbul'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde, 3 Haziran'daki silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Öldürülen kişinin kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.
DİLAN POLAT'IN HESABINA ERİŞİM ENGELİ
Öte yandan Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat'ın Instagram hesabı için kapatma ve erişim engeli kararı verdi.
Kararda, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesine atıf yapılarak kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi vurgulanırken, aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık edildiği değerlendirmesi öne çıktı.
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