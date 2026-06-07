Cinayetin, 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütünden talimat alan bir tetikçi tarafından işlendiği itiraf edildi.

Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım, tatil adresinin ifşa olmasına neden oldu.

Olayın ardından soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Dilan Polat'ın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, İzmir Çeşme'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olarak bilinen Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir Çeşme'deki Alaçatı tatil bölgesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polat, 4 Haziran'da toprağa verildi.

Ailenin güvenlik gerekçesiyle gizli tuttuğu tatil adresinin, Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı bir video aracılığıyla Daltonlar suç örgütü tarafından tespit edildiği belirlendi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



DİLAN POLAT'IN PAYLAŞIMI ELE VERDİ



Ailenin güvenlik gerekçesiyle gizli tuttuğu İzmir Alaçatı'daki tatil adresinin, Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaştığı videodaki arka plan detaylarından ifşa olduğu öğrenildi.





Dilan Polat'ın koruması Can Polat'a silahlı saldırı! Vefat etti!





Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütünden aldığı talimatla işlediğini itiraf eden tetikçi Serhat A. "Bana boş dönme, yakınlarından birini indir" dediler" şeklinde konuştu.