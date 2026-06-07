Eski muhtar Salim Güran'dan sonra Narin'in köyünde sandığa gidildi! Geniş güvenlik önlemleri alındı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen eski muhtar Salim Güran'ın görevden düşürülmesinin ardından ara muhtarlık seçimi için sandık kuruldu. Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen seçimde, 234 seçmenin oy kullanması beklenirken, muhtarlık için tek aday olarak geçici muhtar Murat Kaya başvuruda bulundu. Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, sabah saatlerinde başlayan oy verme işleminin akşam saatlerinde sona ermesi planlanıyor.
Hızlı Özet Göster
- Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Narin Güran cinayetinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski muhtar Salim Güran'ın görevden düşürülmesinin ardından ara seçim yapılıyor.
- 234 seçmenin bulunduğu mahallede geçici görevli birinci aza Murat Kaya muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.
- Oy verme işlemi 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erecek.
- Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.
- Seçim bölgesinde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, Narin Güran cinayeti davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen dönemin muhtarı Salim Güran'ın görevden düşürülmesinin ardından ara seçim yapılıyor.
MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANDI
Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Verilen ceza, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da onandı.
MAHALLE YENİ MUHTARINI SEÇECEK
Salim Güran'ın muhtarlık görevinin düşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda Tavşantepe Mahallesi'nde ara muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı.
234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.