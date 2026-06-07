234 seçmenin bulunduğu mahallede geçici görevli birinci aza Murat Kaya muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANDI Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Verilen ceza, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da onandı.

Narin Güran (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

MAHALLE YENİ MUHTARINI SEÇECEK

Salim Güran'ın muhtarlık görevinin düşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda Tavşantepe Mahallesi'nde ara muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı.

234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.