Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat’ın Instagram hesabı için kapatma ve erişim engeli kararı verdi. Kararda, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesine atıf yapılarak kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi vurgulanırken, aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık edildiği değerlendirmesi öne çıktı. Gelişmenin detaylarına Takvim.com.tr ulaştı.
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- Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talebi üzerine Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı verdi.
- Hesaptaki paylaşımlar Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesinde düzenlenen müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçu kapsamında değerlendirildi.
- Hakimlik, hesaptaki paylaşımların içeriği, sıklığı ve hesabın bu tür paylaşımlara özgülenmiş olması nedeniyle tüm hesaba erişim engeli uygulanması gerektiği sonucuna vardı.
- Karar 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderildi ve 4 saat içinde uygulanması istendi.
- Karara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz edilebilecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talebi üzerine Dilan Polat'a ait Instagram hesabıyla ilgili dikkat çeken bir karar verildi.
Başsavcılığın 2026/134400 soruşturma numaralı dosyası kapsamında yapılan başvuruda, söz konusu hesapta yer alan paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesinde düzenlenen "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
Kararda, aile değerlerine aykırı olduğu değerlendirilen ve müstehcen yayın niteliği taşıdığı belirtilen içeriklere karşı erişim engeli tedbirinin uygulanmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi.
PAYLAŞIMLARIN İÇERİĞİ, SIKLIĞI VE HESABIN KULLANIM AMACI DİKKATE ALINDI
Hakimlik, 6 Haziran 2026 tarihli talep dilekçesi, dosyaya eklenen belgeler ve ekran görüntüleri üzerinden inceleme yaptı.
Kararda, hesaptaki paylaşımların içeriği, paylaşım sıklığı, yapılma zamanı ve hesabın bu tür paylaşımlara özgülenmiş olması dikkate alındı.
Hakimlik, yalnızca ilgili içeriklere erişimin engellenmesiyle ihlalin önlenemeyeceği, içerik çıkarma kararının da yeterli olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Bu nedenle hesabın tamamına yönelik erişim engeli uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.
5651 SAYILI KANUN'UN 8/A MADDESİ UYGULANDI
Kararda, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesine atıf yapıldı. Söz konusu madde kapsamında internet ortamındaki yayınlara ilişkin içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebildiği belirtildi.
Hakimlik, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesindeki şartların oluştuğu kanaatine vardı.
Kararda ayrıca yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik ve genel sağlığın korunması gibi başlıkların da 8/A maddesi kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
KARAR BTK'YA GÖNDERİLDİ: 4 SAAT İÇİNDE UYGULAMA İSTENDİ
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, talebin kabulüne hükmederek Dilan Polat'a ait Instagram hesabının kapatılmasına ve hesaba erişimin engellenmesine karar verdi.
Kararın bir örneğinin, gereğinin yerine getirilmesi için UYAP üzerinden derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesine hükmedildi.
Kararın ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosuna da iletilmesine karar verildi.
Erişim engeli kararının ilgili birimler tarafından en geç 4 saat içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.
ERİŞİM ENGELİ DEVREYE GİRDİ
"Kamunun korunması ve genel sağlığın gözetilmesi" esas alınarak verilen bu karar, Instagram'ın çatı şirketi Meta tarafından işleme konuldu.
Ayrıca Dilan Polat'ın yedek hesabına da erişim engeli getirildiği görüldü.
İTİRAZ YOLU AÇIK BIRAKILDI
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda verilen kararda, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz yolunun açık olduğu bildirildi.
Buna göre karara, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunularak Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz edilebilecek.
Karar, 6 Haziran 2026 tarihinde Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Görkem Çaltepe tarafından verildi.
POLAT AİLESİNİN SKANDALLAR ZİNCİRİ
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 1 Kasım 2023'te kara para aklama, vergi usulsüzlüğü ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polat çifti, aynı dosyada 5 Kasım 2023'te tutuklandı.
Dilan Polat, daha sonra kardeşi Sıla Doğu ile Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında dudak dudağa öpüştüğü görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla yeniden gündeme geldi.
Görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı. İfadeleri alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu, çıkarıldıkları hakimlikçe haftada 3 gün imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dilan ve Engin Polat, 2 Mart 2025'te bu kez "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Polat ailesi son olarak Engin Polat'ın kuzeni ve çiftin koruması olduğu belirtilen Can Polat'ın İzmir Çeşme'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle gündeme geldi. Soruşturmada saldırının Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu ve asıl hedefin Engin Polat olduğu öne sürüldü.