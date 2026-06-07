KARAR BTK'YA GÖNDERİLDİ: 4 SAAT İÇİNDE UYGULAMA İSTENDİ Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, talebin kabulüne hükmederek Dilan Polat'a ait Instagram hesabının kapatılmasına ve hesaba erişimin engellenmesine karar verdi. Kararın bir örneğinin, gereğinin yerine getirilmesi için UYAP üzerinden derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesine hükmedildi. Kararın ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosuna da iletilmesine karar verildi. Erişim engeli kararının ilgili birimler tarafından en geç 4 saat içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtildi. ERİŞİM ENGELİ DEVREYE GİRDİ "Kamunun korunması ve genel sağlığın gözetilmesi" esas alınarak verilen bu karar, Instagram'ın çatı şirketi Meta tarafından işleme konuldu.

Görsel sosyal medyadan alınmıştır.Ayrıca Dilan Polat'ın yedek hesabına da erişim engeli getirildiği görüldü.

İTİRAZ YOLU AÇIK BIRAKILDI Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda verilen kararda, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz yolunun açık olduğu bildirildi. Buna göre karara, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunularak Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz edilebilecek. Karar, 6 Haziran 2026 tarihinde Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Görkem Çaltepe tarafından verildi.