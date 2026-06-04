İBB davasında görevli bir kısım jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'nda alınmıştır - ARŞİV)

"İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ" DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak gösterilirken, aralarında belediye yetkilileri, iş insanları ve diğer isimlerin bulunduğu 400'den fazla sanık yargılanıyor. Sanıkların bir kısmı tutuklu bulunuyor.

İddianameye göre örgüt, ihalelerde usulsüzlük, rüşvet, yolsuzluk ve sahte fatura gibi yöntemlerle kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor; İmamoğlu 143 ayrı eylemden sorumlu tutuluyor ve hakkında örgüt kurma, rüşvet, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla 849 ila 2.430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava, Mart 2026'da Silivri'de görülmeye başlandı ve 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde onlarca duruşma yapıldı. Dava sanık savunmaları ile devam ediyor.