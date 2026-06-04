Fidan’ın Asya-Pasifik turunda yeni durak Güney Kore! Altay Tankı’ndan yarı iletkenlere: Kritik ortaklıklar masada
Asya-Pasifik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ve Endonezya’nın ardından Güney Kore’ye geçti. Seul’de mevkidaşı Cho Hyun ile bir araya gelen Fidan’ın ziyaretinde savunma sanayii, enerji, yüksek teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi öne çıkıyor.
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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turu kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'de Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile görüştü.
- İki ülke arasında savunma sanayii alanında Altay Tankı projesi kapsamında geliştirilen iş birliğinin yeni projelere genişletilmesi değerlendiriliyor.
- Görüşmelerde nükleer enerji, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji güvenliği konuları ele alındı.
- Yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, biyoteknoloji ve batarya sistemleri gibi stratejik sektörlerde ortak çalışma imkanları görüşüldü.
- Fidan, Korea University'de düzenlenecek bir konferansta Türkiye'nin bölgesel dış politika vizyonuna ilişkin konuşma yapacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turu kapsamında Singapur ve Endonezya'nın ardından Güney Kore'ye ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Seul'de temaslarda bulunan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile görüştü.
İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçilirken, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.
SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ İŞ BİRLİKLERİ MASADA
Fidan'ın ziyaretinde savunma sanayii alanındaki mevcut ortaklıkların ve yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle Türkiye'nin yerli ve milli ana muharebe tankı projesi olan Altay Tankı kapsamında iki ülke arasında geliştirilen iş birliğinin yeni projelere kapı aralayabileceği belirtiliyor.
ENERJİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ GÜNDEMİ
Temaslarda nükleer enerji ve yenilenebilir enerji yatırımları da önemli başlıklar arasında yer alıyor. Tarafların enerji güvenliği, sürdürülebilir enerji projeleri ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, biyoteknoloji, batarya sistemleri ve ulaştırma altyapısı gibi geleceğin stratejik sektörlerinde ortak çalışma imkanları da önemli başlıklar arasında.
ASYA AÇILIMININ ÖNEMLİ HALKASI
Türkiye son yıllarda Asya ülkeleriyle ekonomik ve diplomatik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında bölgeyle temaslarını artırıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji ve sanayi merkezlerinden biri olan Güney Kore ile savunma, enerji ve ileri teknoloji alanlarında geliştirilecek iş birliklerinin iki ülke ilişkilerine yeni ivme kazandırması bekleniyor.
Fidan'ın ziyaret programı kapsamında ayrıca Korea University'nde düzenlenecek bir konferansta konuşma yapması ve Türkiye'nin bölgesel dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunması planlanıyor.