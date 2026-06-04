Fidan’ın Asya-Pasifik turunda yeni durak Güney Kore! Altay Tankı’ndan yarı iletkenlere: Kritik ortaklıklar masada

ASYA AÇILIMININ ÖNEMLİ HALKASI

Türkiye son yıllarda Asya ülkeleriyle ekonomik ve diplomatik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında bölgeyle temaslarını artırıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji ve sanayi merkezlerinden biri olan Güney Kore ile savunma, enerji ve ileri teknoloji alanlarında geliştirilecek iş birliklerinin iki ülke ilişkilerine yeni ivme kazandırması bekleniyor.

Fidan'ın ziyaret programı kapsamında ayrıca Korea University'nde düzenlenecek bir konferansta konuşma yapması ve Türkiye'nin bölgesel dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunması planlanıyor.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel