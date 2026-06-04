Mahkemeden "Yerebatan" kararı: Yürütme durduruldu | Esastan neticelenene kadar İBB'de kalacak
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarihi Yerebatan Sarnıcı hakkında alınan mülkiyet devri kararına ilişkin hukuki incelemesini tamamladı. Mahkeme heyeti sarnıcın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine devredilmesini içeren kararın yürütmesini durdurdu. Gözler davanın esastan karara bağlanacağı ileriki hukuki aşamalara çevrildi.
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- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devir işleminin yürütmesini durdurdu.
- Mahkeme kararı sonucunda tarihi yapının mülkiyet devri süreci askıya alındı.
- Dava esastan sonuçlanana kadar Yerebatan Sarnıcı'nın mevcut yönetim yapısında herhangi bir değişiklik yapılamayacağı belirlendi.
- Hukuki süreç devam ederken tarihi yapının statüsünde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
- Yerebatan Sarnıcı'nın yönetim statüsü hakkındaki hukuki süreç mahkeme kararıyla durduruldu.
İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Yerebatan Sarnıcı'nın yönetim statüsünü değiştirecek devir işlemi yargı engeline takıldı.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarihi yapının İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine geçirilmesini öngören kararı inceledi.
Yapılan hukuki değerlendirme sonucunda mahkeme heyeti söz konusu devir işleminin yürütmesini durdurdu.
İBB'DE KALACAK
Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı neticesinde Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet devri süreci askıya alındı.
Dava esastan sonuçlanana kadar tarihi yapının mevcut yönetim yapısında herhangi değişiklik yapılamayacağı kaydedildi.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel