İmamoğlu'ndan yolsuzluk duruşmasında Kılıçdaroğlu'na ağır itham
CHP’deki vesayeti mutlak butlan kararıyla sona eren yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki duruşmaya verilen arada Kemal Kılıçdaroğlu’na çattı. Parti içindeki kavgayı mahkeme koridorlarına taşıyan İmamoğlu, CHP’yi yolsuzluklardan arındırma hamlesi yapan Kılıçdaroğlu’nu hırsızlıkla itham etti. İmamoğlu, “kayyum” olarak işaret ettiği Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Benim canım partimin başındaki kayyuma, bu insanlara ‘hırsız, rüşvetçi’ diyen iftira atan insanlara sözlerini bu masum insanlar adına aynen iade ediyorum.” dedi.
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- İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır şekilde eleştirdi.
- İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 'dahili bedhah', 'figüran' ve 'hain' olarak nitelendirdi.
- Silivri'deki duruşmada İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'hırsız' suçlamasını yöneltti.
- İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi içeriden teslim almaya çalıştığını öne sürdü.
- İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'betona gömmek istediğini' söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk ve rüşvet ağının kilit ismi olarak tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dönem baba oğul ilişkisi içinde olduğunu savunduğu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına oturttu.
KILIÇDAROĞLU'NUN DAMARINA BASIYOR
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda görülen 68'i tutuklu 414 sanıklı davanın 44. duruşması Silivri'de görülmeye devam etti. Duruşmaya ara verildiği sırada salondan ayrılırken izleyicilere seslenerek şov yapan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ithamlarda bulundu.
'SENSİN HIRSIZ'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yolsuzluk zanlılarından arındırma hamlelerine itiraz eden İmamoğlu, aynı ithamı parti liderine yöneltti.
Duruşmada sesini yükselten İmamoğlu, "Benim canım partimin başındaki kayyuma, bu insanlara 'hırsız, rüşvetçi' diyen iftira atan insanlara sözlerini bu masum insanlar adına aynen iade ediyorum." dedi.
BETONA GÖMECEK
Ekrem İmamoğlu, cezaevinden t24'e verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nu "dahili bedhah" ve "figüran" olarak nitelendirmişti.
İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'baba oğul gibiyiz' argümanıyla oy istediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "hain" ilan etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun partiyi içeriden teslim almaya çalıştığını öne süren İmamoğlu ayrıca Özgür Özel ile birlikte CHP'yi bölecek partinin sinyallerini vermişti.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini betona gömmek istediğini söylediğini de kabul etmişti.
İmamoğlu röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:
-Dahili bedhah kayyım diyorum ben ona. Çünkü bu partiyi dışarıdan yıkamayanlar, şimdi içeriden teslim almak istiyor.
-Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına, delegelerin iradesiyle değil; sarayın yargı marifetiyle kurduğu operasyonla taşınan bir yönetim anlayışının demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın, adı bellidir: Siyasi kayyımlık. Milletin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme koridorlarından devşirmeye çalışmak, siyaseten de vicdanen, ahlaken de meşru değildir.
- Onun emir aldığı, her söylediğini koşa koşa yaptığı Erdoğan, Cumhuriyet'i, demokrasiyi, adaleti betona gömmek istiyor. Figüranların, kayyımın hiçbir önemi yoktur. Benim en özgür halimle bulunduğum dört duvarın da kayyımın sıkışıp kaldığı dört duvarın da bir önemi yoktur.