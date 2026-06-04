Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye'de son aşama

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu tamamladı ve silah bırakmanın teyit ve tespiti sonrası somut adımlar bekleniyor.

TBMM'nin 15 Temmuz tatili öncesinde terörün bitirilmesi için hukuki altyapının tamamlanması planlanıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüştü.

Başkan Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacaklarını belirtti ve Sırrı Sakık'ı kabul etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 'Terörsüz Türkiye' için yeni yol haritalarını paylaştı.

Kandil mahreçli sabotajlar, Suriye ve İran'daki süreci tıkamaya dönük gelişmelere rağmen Terörsüz Türkiye sürecini nihayete erdirmek için çalışmalar sürüyor.



Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu tamamladı. Artık gözler silah bırakmanın teyit ve tespiti sonrası atılacak somut adımlara çevrildi.



TBMM'nin 15 Temmuz'da başlayacak tatili öncesinde, terörün tamamen bitirilmesini hedefleyen hukuki altyapının hızla tamamlanması planlanıyor.

Terörsüz Türkiyeye yeni yol haritası! Bahçeliden Öcalana statü önerisi | Tek muhatap İmralı mesajı | İki yeni komisyon çağrısı BAHÇELİ'DEN "SONUCA ULAŞACAK HAMLELER" DEDİ... DEM İMRALI'YA GİTTİ



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şart" çağrısına müteakip DEM Parti İmralı Heyeti, 24 Mayıs'ta 14. kez PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.



Başkan Erdoğan ise ʺTerörsüz Türkiyeʺ hedefine, bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağızʺ mesajı verdi.



Erdoğan, "Biz kararlıyız, "Terörsüz Türkiye"yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır" şeklinde konuştu.