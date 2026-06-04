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Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye'de son aşama

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler atılacak somut adımlar ve yasal düzenlemelere çevrildi. Bahçeli'nin "Sonuca ulaşacak hamleler şart" çıkışı ve DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası Ankara'da dikkat çeken bir kabul gerçekleşti. Başkan Erdoğan, önceki akşam DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'la bir araya geldi. Sürecin somut adımlarla ilerlemesine yönelik bir görüşme yapıldığını belirten Sakık, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye'de son aşama
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  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu tamamladı ve silah bırakmanın teyit ve tespiti sonrası somut adımlar bekleniyor.
  • TBMM'nin 15 Temmuz tatili öncesinde terörün bitirilmesi için hukuki altyapının tamamlanması planlanıyor.
  • MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüştü.
  • Başkan Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacaklarını belirtti ve Sırrı Sakık'ı kabul etti.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 'Terörsüz Türkiye' için yeni yol haritalarını paylaştı.

Kandil mahreçli sabotajlar, Suriye ve İran'daki süreci tıkamaya dönük gelişmelere rağmen Terörsüz Türkiye sürecini nihayete erdirmek için çalışmalar sürüyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu tamamladı. Artık gözler silah bırakmanın teyit ve tespiti sonrası atılacak somut adımlara çevrildi.

Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye'de son aşama-1



TBMM'nin 15 Temmuz'da başlayacak tatili öncesinde, terörün tamamen bitirilmesini hedefleyen hukuki altyapının hızla tamamlanması planlanıyor.

Terörsüz Türkiyeye yeni yol haritası! Bahçeliden Öcalana statü önerisi | Tek muhatap İmralı mesajı | İki yeni komisyon çağrısı

BAHÇELİ'DEN "SONUCA ULAŞACAK HAMLELER" DEDİ... DEM İMRALI'YA GİTTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şart" çağrısına müteakip DEM Parti İmralı Heyeti, 24 Mayıs'ta 14. kez PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

Başkan Erdoğan ise ʺTerörsüz Türkiyeʺ hedefine, bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağızʺ mesajı verdi.

Erdoğan, "Biz kararlıyız, "Terörsüz Türkiye"yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye'de son aşama-3


Sürece dair peş peşe gelişmelerin yaşandığı bir dönemde dikkat çeken bir kabul gerçekleşti.

SIRRI SAKIK'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti. Görüşmede Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşamanın ele alındığı öğrenildi.

"SÜRECİN SOMUT ADIMLARLA İLERLEMESİNE YÖNELİK..."

Görüşme sonrası açıklama yapan Sakık, "Sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ziyaretinin perde arkası! Bakanlar tek gündemle gitti



BAHÇELİ ZİYARETİNİN PERDE ARKASI!

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi'nde son aşamaya gelen ve yakında TBMM gündemine sunulacak yasal düzenlemelerin ele alındığı basına kapalı zirvenin tek gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" olduğu ve bakanların yeni yol haritalarını MHP lideriyle paylaştığı öğrenildi.

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Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye'de son aşama-5 Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye'de son aşama-6 Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye'de son aşama-7
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