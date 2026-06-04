Antalya sahillerinde sigara yasağı... 4 plaja kırmızı hat | Vali Şahin: Özel işletmeler yasağı beklemesin
Antalya’da çevre kirliliğini önlemek ve temiz hava hakkını korumak amacıyla plajlarda sigara içilmesi yasaklandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dumansız Plaj uygulamasının ilk olarak Kaş’taki Kaputaş Plajı’nda başladığını, Lara ve Belek dahil olmak üzere halk plajlarında yaygınlaşacağını duyurdu. Yasağı ihlal edenlere Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacak. Sigara karşıtı adımların hızlandığı kentte, tiryakiler için özel alanlar oluşturulurken, özel işletmelere kanuni düzenlemeyi beklemeden harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.
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- Antalya'da Kaputaş, Lara, Belek ve Konyaaltı Beach Park'ta sigara yasağı uygulaması başlatıldı.
- Vali Hulusi Şahin, plajlarda sigara kullanımına kesin kısıtlamalar getirileceğini ve ihlal edenlere idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.
- Uygulamanın pilot olarak Kaputaş Plajı'nda başlatıldığı ve zamanla kent genelindeki tüm plajlara yayılacağı belirtildi.
- Özel plaj işletmelerinin sigara karşıtı hassasiyeti derhal göstermesi gerektiği vurgulandı.
- Antalya'da ayrıca tek kullanımlık plastik atıkların azaltılması için su dolum noktaları yaygınlaştırılacak.
Akdeniz'in incisi Antalya'da, sahilleri sigara dumanından ve izmarit kirliliğinden kurtararak vatandaşların temiz hava hakkını güvence altına alan dönem başladı. Kaputaş, Lara, Belek ve Konyaaltı Beach Park'ta uygulamaya konulan sigara yasağına uymayanlar idari yaptırımla karşılaşacak.
İLK YASAK KAPUTAŞ PLAJI'NDA
Antalya Valisi Hulusi Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, plajları kırmızı hat kapsamına alan Dumansız Plaj uygulamasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Uygulamanın pilot olarak hayata geçirildiğini ve zamanla kent genelindeki tüm plajlara yayılacağını belirten Vali Şahin, "İlk uygulamayı Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda bugün itibarıyla başlattık. Kaş Belediyemiz ve Kaş Kaymakamlığımız, Dumansız Plaj uygulamasını Kaputaş'ta hayata geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk plajlarında da bu uygulama yürürlüğe giriyor. Bakanlığımıza bağlı işletme şirketi TURAŞ, ilk etapta Lara ve Belek'in de aralarında bulunduğu 3 halk plajında çalışmayı başlatıyor." dedi.
İHLAL EDENLERE İDARİ YAPTIRIM
Valilik genelgesinin yayımlandığını aktaran Şahin, plajlarda sigara kullanımına yönelik kesin kısıtlamalar getirildiğini, sigara kullananlar için izole özel alanlar oluşturulacağını bildirdi.
Şahin, belirlenen kurallara uyulmaması halinde Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağının altını çizdi.
HEDEF BÜTÜN PLAJLARDA DUMANSIZ HAVA SAHASI
Konyaaltı Sahili'nde ilk etapta Beach Park'ın belirli bir bölümünde uygulamaya geçileceğini dile getiren Şahin, "Bir sonraki aşamada bunu yaygınlaştıracağız. Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek ve bunun örnek olması." ifadelerini kullandı.
ÖZEL İŞLETMELERE KANUNİ DÜZENLEME ÇAĞRISI
Özel plaj işletmelerine seslenen Şahin, Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin kanuni mevzuat çalışmasının sürdüğünü hatırlattı.
Şahin, yasal düzenleme beklenmeden yerel yönetimlerin, özel işletmelerin ve kamu kurumlarının plajlarda sigara karşıtı hassasiyeti derhal göstermesi gerektiğini vurguladı.
PLASTİK ATIKLARA KARŞI YENİ TEDBİR
Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında tek kullanımlık plastik atıkların ve pet şişe kullanımının azaltılması amacıyla kent genelinde su dolum noktaları ile sebillerin yaygınlaştırılacağını anlatan Şahin, vatandaşların kendi mataralarıyla bu noktalardan su temin edebileceğini kaydetti.
İnisiyatifin çok katmanlı yapıya sahip olduğunu belirten Şahin, denizlerdeki çöp kaparlar, akarsulardaki bariyer sistemleri ve atık toplama gemilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.