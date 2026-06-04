Antalya sahillerinde sigara yasağı... 4 plaja kırmızı hat | Vali Şahin: Özel işletmeler yasağı beklemesin

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dumansız Plaj uygulamasının ilk olarak Kaş’taki Kaputaş Plajı’nda başladığını, Lara ve Belek dahil olmak üzere halk plajlarında yaygınlaşacağını duyurdu.

HEDEF BÜTÜN PLAJLARDA DUMANSIZ HAVA SAHASI

Konyaaltı Sahili'nde ilk etapta Beach Park'ın belirli bir bölümünde uygulamaya geçileceğini dile getiren Şahin, "Bir sonraki aşamada bunu yaygınlaştıracağız. Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek ve bunun örnek olması." ifadelerini kullandı.