Bakan Fidan’dan Endonezya temaslarına ilişkin açıklama: Savunma sanayiinden yapay zekaya geniş iş birliği masada

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezya'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve mevkidaşı Sugiono ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye ve Endonezya arasında savunma sanayii, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda sektörlerinde iş birliği projeleri ele alındı.

İki ülke liderleri tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için projeler değerlendirildi.

Görüşmelerde Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve uluslararası gündem hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ve Endonezya'nın Filistin konusundaki yakın koordinasyonunun devam edeceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyaretinin ardından stratejik ortak Endonezya'da gerçekleştirdiği temasların son derece verimli geçtiğini bildirdi. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilen ve mevkidaşı Sugiono ile bir araya gelen Fidana, kapsamlı görüşmeler yaptığını açıkladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik kararlılık vurgulanırken, mevcut projeler ve yeni iş birliği fırsatları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) SAVUNMADAN YAPAY ZEKAYA GENİŞ İŞ BİRLİĞİ Bakan Fidan, temaslarda savunma sanayii, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda yürütülen ortak çalışmaların değerlendirildiğini belirtti. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren iş birliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık" ifadelerini kullandı.