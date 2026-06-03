Bakan Fidan’dan Endonezya temaslarına ilişkin açıklama: Savunma sanayiinden yapay zekaya geniş iş birliği masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya’daki temaslarında iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin ele alındığını belirterek, Başkan Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için somut projelerin masaya yatırıldığını açıkladı.
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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezya'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve mevkidaşı Sugiono ile görüşmeler gerçekleştirdi.
- Türkiye ve Endonezya arasında savunma sanayii, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda sektörlerinde iş birliği projeleri ele alındı.
- İki ülke liderleri tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için projeler değerlendirildi.
- Görüşmelerde Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve uluslararası gündem hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
- Türkiye ve Endonezya'nın Filistin konusundaki yakın koordinasyonunun devam edeceği vurgulandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyaretinin ardından stratejik ortak Endonezya'da gerçekleştirdiği temasların son derece verimli geçtiğini bildirdi. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilen ve mevkidaşı Sugiono ile bir araya gelen Fidana, kapsamlı görüşmeler yaptığını açıkladı.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik kararlılık vurgulanırken, mevcut projeler ve yeni iş birliği fırsatları ele alındı.
SAVUNMADAN YAPAY ZEKAYA GENİŞ İŞ BİRLİĞİ
Bakan Fidan, temaslarda savunma sanayii, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda yürütülen ortak çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.
Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren iş birliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık" ifadelerini kullandı.
10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ İÇİN PROJELER MASADA
Türkiye ile Endonezya arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Fidan, iki ülke liderlerinin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını sağlayacak projelerin detaylı şekilde değerlendirildiğini kaydetti.
Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamızı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdik" dedi.
Bakan Fidan, her iki tarafın ortaya koyduğu vizyonun, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde daha somut ve etkili sonuçlar üretecek bir iş birliğine hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.
BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜNDEM DE MASADAYDI
Temaslarda yalnızca ikili ilişkiler değil, bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı. Orta Doğu'daki son gelişmeler, Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik dengeler ve uluslararası gündemdeki önemli başlıklar hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.
Fidan, Filistin konusunda Türkiye ile Endonezya arasındaki yakın koordinasyonun sürdüğünü belirterek, bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Bakan Fidan açıklamasında, "Filistin meselesindeki yakın eşgüdümümüz, önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla devam edecek. İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.