Başkan Erdoğan davet etti! Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, 4 Haziran'da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın yaptığı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle masaya yatırılacak ve işbirliğini derinleştirecek adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Giriş Tarihi:
Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın (4 Hazirab) Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
GÜNDEMDE NE VAR?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini belirtti.
Duran, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel