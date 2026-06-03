CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan davet etti! Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, 4 Haziran'da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın yaptığı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle masaya yatırılacak ve işbirliğini derinleştirecek adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan davet etti! Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geliyor

Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın (4 Hazirab) Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan davet etti! Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geliyor-1

GÜNDEMDE NE VAR?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini belirtti.

Duran, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Başkan Erdoğan davet etti! Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geliyor-2

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan davet etti! Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geliyor-4 Başkan Erdoğan davet etti! Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geliyor-5 Başkan Erdoğan davet etti! Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geliyor-6
Takvim Kaynak Tercihleri
'Kara Kutu'dan şaibe çıktı! Turgut Koç CHP kurultayını sakatlayan çarkı isim isim anlattı: Özgür Özel ve Veli Ağbaba her şeyden haberdardı
SONRAKİ HABER

Kara Kutu patladı!
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler