Başkan Erdoğan davet etti! Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geliyor

Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın (4 Hazirab) Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

GÜNDEMDE NE VAR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini belirtti.

Duran, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel