Para karşılığı uyuşturucu etkili ilaç yazan psikiyatriste 15 yıl 9 ay hapis

Karaduman savunmasında reçete yazdığı kişileri tedavi etmeyi amaçladığını ve yaptığı işlemlerin ticari amaç taşımadığını ileri sürdü.

Dosyada yargılanan 54 sanık hakkında beraat kararı verildi, bir sanığın ölümü nedeniyle dava düşürüldü ve bir sanığın dosyası ana davadan ayrıldı.

Mahkeme, yargılanan diğer sanıklardan 14'üne 2 yıl 1 ay ile 5 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman ile Hakan Y.'yi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 15'er yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum etti.

Konya'da bağımlılık yapıcı ilaçların usulsüz şekilde reçete edildiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman ile Hakan Y.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15'er yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum etti.

Konya Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Son savunmalarında tahliye ve beraat talebinde bulunan sanıkların ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.

14 SANIĞA DA HAPİS CEZASI

Mahkeme, yargılanan sanıklardan 6'sına 4 yıl 2 ay, 4'üne 2 yıl 1 ay, 2'sine 5 yıl 2 ay ve 2'sine 5 yıl hapis cezası verdi.

Dosyada yargılanan 54 sanık hakkında beraat kararı verilirken, bir sanığın ölümü nedeniyle dava düşürüldü. Bir sanığın dosyası ise ana davadan ayrıldı.

SORUŞTURMA İHBARLA BAŞLADI

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yılın başında Ferit Karaduman'ın Selçuklu ilçesindeki özel kliniğinde, çoğunluğu bağımlılık sorunu yaşayan kişilere para karşılığında uyuşturucu etkili ilaçlar yazdığı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Karaduman, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI REDDETİ

Dava sürecinde savunma yapan Karaduman, reçete yazdığı kişileri tedavi etmeyi amaçladığını öne sürdü. Bazı hastalarıyla telefon ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden de iletişim kurduğunu belirten Karaduman, yaptığı işlemlerin ticari amaç taşımadığını savundu.

Ancak mahkeme heyeti, dosyadaki deliller, tanık beyanları ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verdi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel