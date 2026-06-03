Para karşılığı uyuşturucu etkili ilaç yazan psikiyatriste 15 yıl 9 ay hapis
Konya'da özel muayenehanesinde para karşılığı uyuşturucu etkili ilaçlar için usulsüz reçete düzenlediği iddiasıyla yargılanan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman hakkında karar çıktı. Sanık "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hızlı Özet Göster
- Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman ile Hakan Y.'yi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 15'er yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum etti.
- Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karaduman'ın Selçuklu ilçesindeki özel kliniğinde bağımlılık sorunu yaşayan kişilere para karşılığında uyuşturucu etkili ilaçlar yazdığı ihbarını aldı.
- Mahkeme, yargılanan diğer sanıklardan 14'üne 2 yıl 1 ay ile 5 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.
- Dosyada yargılanan 54 sanık hakkında beraat kararı verildi, bir sanığın ölümü nedeniyle dava düşürüldü ve bir sanığın dosyası ana davadan ayrıldı.
- Karaduman savunmasında reçete yazdığı kişileri tedavi etmeyi amaçladığını ve yaptığı işlemlerin ticari amaç taşımadığını ileri sürdü.
Konya'da bağımlılık yapıcı ilaçların usulsüz şekilde reçete edildiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman ile Hakan Y.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15'er yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum etti.
Konya Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Son savunmalarında tahliye ve beraat talebinde bulunan sanıkların ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.
14 SANIĞA DA HAPİS CEZASI
Mahkeme, yargılanan sanıklardan 6'sına 4 yıl 2 ay, 4'üne 2 yıl 1 ay, 2'sine 5 yıl 2 ay ve 2'sine 5 yıl hapis cezası verdi.
Dosyada yargılanan 54 sanık hakkında beraat kararı verilirken, bir sanığın ölümü nedeniyle dava düşürüldü. Bir sanığın dosyası ise ana davadan ayrıldı.
SORUŞTURMA İHBARLA BAŞLADI
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yılın başında Ferit Karaduman'ın Selçuklu ilçesindeki özel kliniğinde, çoğunluğu bağımlılık sorunu yaşayan kişilere para karşılığında uyuşturucu etkili ilaçlar yazdığı yönünde bilgi aldı.
Bunun üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Karaduman, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SUÇLAMALARI REDDETİ
Dava sürecinde savunma yapan Karaduman, reçete yazdığı kişileri tedavi etmeyi amaçladığını öne sürdü. Bazı hastalarıyla telefon ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden de iletişim kurduğunu belirten Karaduman, yaptığı işlemlerin ticari amaç taşımadığını savundu.
Ancak mahkeme heyeti, dosyadaki deliller, tanık beyanları ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verdi.