Mahkeme son noktayı koydu! Yerebatan Sarnıcı'nda vakıf mülkiyeti yeniden tescillendi: İBB itirazı reddedildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, hazine, belediyeler ve kamu kurumlarının mülkiyetindeki vakıf kökenli taşınmazları hukuki süreçlerle vakıflar adına kayıt altına almaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne taşınmazın belirlenen süre içinde tahliye edilmesi için resmi tebligat gönderildi.

Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itirazı reddederek Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu. Böylece uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği vakıf malı yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne resmi tebligat gönderildi. Tebligatta, taşınmazın belirlenen süre içerisinde tahliye edilmesi istendi.

Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetiyle ilgili süreç, tarihi yapının Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gereğince; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına yeniden tescil edilmesiyle başlamıştı.

İBB yönetimi karara itiraz etmiş süreç yargıya taşınmıştı. İBB'nin açtığı dava kapsamında İstanbul 8. İdare Mahkemesi daha önce Yerebatan Sarnıcı'nın tahliyesine ilişkin idari işlemin yürütmesini geçici olarak durdurmuştu. Mahkemenin yeni kararı ile birlikte süreç kapsamında, mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmiş oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazine, belediyeler ve farklı kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli taşınmazların hukuki süreçler sonucunda vakıfları adına kayıt altına alınmasına devam ediliyor. Yürütülen işlemler kapsamında vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin yaşatılması amaçlanıyor.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel