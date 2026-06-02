Bakan Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Singapur’da diplomasi trafiğini sürdürdü. Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edilirken, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmeler kapsamında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmelere ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşarak Bakan Fidan’ın temaslarının devam ettiğini bildirdi.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR
