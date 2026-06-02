Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile de görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'da resmi temaslarda bulunmak üzere Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Bakan Hakan Fidan'ın, Başbakan Lawrence Wong ile görüştüğü bildirildi.