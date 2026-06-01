Türkiye’nin enerji koridoru rolü güçleniyor! Bakan Bayraktar TANAP'ın elektrik versiyonunu anlattı

Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasına yönelik anlaşmaların gündemde olduğu ve Nahçıvan Boru Hattı gibi projelerle somut adımlar atıldığı ifade edildi.

Bayraktar, Bakü Enerji Forumu'nda enerji güvenliği için çeşitlendirme ve bağlantısallığın önemini vurgulayarak TANAP ve Irak-Türkiye Boru Hattı'nın kapasite artırımına dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirterek, "Türkiye, Azerbaycan ile birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 31. Bakü Enerji Forumu'nda konuşma yaptı.

Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 31. Bakü Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, son yıllarda dünyanın salgın, tedarik zinciri aksaklıkları, yüksek enerji ve emtia fiyatları, yaptırımlar, ticaret savaşları ve bölgesel çatışmalar gibi çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Mevcut tablonun "yeni normal" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Krizler ve belirsizlikler çağında yaşıyoruz. Kendimizi bu yeni normale ve bu gelişmelere hazırlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu süreçte enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için iki temel unsurun öne çıktığını belirten Bayraktar, "Bu durumu yönetebilmek için iki şeye ihtiyacımız var, çeşitlendirme ve bağlantısallık. Çeşitlendirme ve daha fazla enterkoneksiyon el ele gitmelidir." ifadelerini kullandı.