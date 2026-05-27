AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 27 Mayıs mesajı: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti. Darbenin yıl dönümünde açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli iradeye müdahale eden darbeci zihniyeti lanetlediklerini belirterek, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadelerini kullandı.

  • 27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yıl dönümü anılıyor.
  • Darbe sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi.
  • Darbede Anayasa ve TBMM feshedildi.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, idam edilen isimleri rahmetle andığını ve millet iradesine kastedenleri lanetlediğini belirtti.
  • Çelik, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadesini kullandı.

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen, Anayasa ve TBMM'nin feshi, ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti.

Milli iradeyi hedef alan darbenin etkileri sürüyor.

27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yıl dönümü anılıyor. ( Haberde yer alan fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz.

Millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

Demokrasi tarihinin kara lekesi: 27 mayıs darbesinin üzerinden 66 yıl geçti

Simla Öğütcü
Simla Öğütcü

