AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 27 Mayıs mesajı: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti. Darbenin yıl dönümünde açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli iradeye müdahale eden darbeci zihniyeti lanetlediklerini belirterek, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadelerini kullandı.
Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen, Anayasa ve TBMM'nin feshi, ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti.
Milli iradeyi hedef alan darbenin etkileri sürüyor.
"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:
Demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz.
Millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz.
EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.
