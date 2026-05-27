Numan Kurtulmuş’tan Kurban Bayramı mesajında demokrasi ve yeni anayasa vurgusu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı mesajında toplumsal birlik ve kardeşlik vurgusu yaparken, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarının kararlılıkla gündeme alınması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefinin ise hukukun üstünlüğü, demokratik siyaset ve kalıcı toplumsal huzurla daha güçlü anlam kazanacağını ifade etti.
Hızlı Özet Göster
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı mesajında sivil ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarının kararlılıkla gündeme alınması gerektiğini belirtti.
- Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefinin demokratik siyaset kanallarının genişlemesi ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacağını ifade etti.
- TBMM Başkanı, yeni anayasa çalışmalarını milletin ortak aklına ve adalete dayanan toplumsal mutabakat zemini olarak nitelendirdi.
- Kurtulmuş, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki halklara destek vermenin insani ve vicdani sorumluluk olduğunu vurguladı.
- TBMM Başkanı mesajında bayramların paylaşma, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda toplumsal birlik, demokratikleşme mesajı verdi. Kurtulmuş, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarının kararlılıkla gündeme alınması gerektiğini belirtti.
"YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI KARARLILIKLA GÜNDEME ALINMALI"
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bayramların paylaşma, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade etti.
TBMM'nin sorunlara çözüm arayan temel zemin olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sivil, kapsayıcı, demokrat ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarını milletimizin ortak aklına ve adalete dayanan toplumsal mutabakat zemini olarak görüyorum. Halkımızın değerlerini, demokrasinin imkanlarını, insan haysiyetini ve özgürlük alanlarını daha sağlam temellere kavuşturacak sivil bir ortaklaşma iradesi, yeni anayasa çalışmaları vesilesiyle kararlı bir şekilde gündeme alınmalıdır."
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ DAHA ÇOK ANLAM KAZANACAKTIR"
Kurtulmuş, mesajında toplumsal huzur ve demokratik siyasetin önemine de dikkat çekti. "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmesinde Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır."
Güçlü Türkiye'nin refahı adaletle, kalkınmayı demokrasiyle ve güvenliği özgürlükle birlikte büyütmeye devam edeceğine inandığını belirten Kurtulmuş, kardeşlik, istikrar ve toplumsal huzurun siyaset kurumunun da temel sorumluluk alanları arasında bulunduğunu kaydetti.
GAZZE VURGUSU
Mesajında Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki halklara da değinen Kurtulmuş, "Gazze başta olmak üzere acının ve işgalin gölgesinde bayrama giren kardeşlerimizin yanında durmak, hepimiz için ertelenemez insani, vicdani ve İslami sorumluluktur" dedi.
Kurtulmuş, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, kardeşlik ve barış getirmesi temennisinde bulundu.