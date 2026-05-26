Artvin’i sağanak vurdu: Dereler taştı, köy yolları kapandı

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, heyelan meydana geldi. Bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

  • Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış taşkın ve heyelanlara neden oldu.
  • Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Fındıklı ve Başköy köylerinde taşkın ve toprak kaymaları nedeniyle yol güzergahlarında hasar meydana geldi.
  • Karşıköy köyü Sanisle Mahallesi'nde menfezin tıkanması sonucu dere suyu yol üzerinden akmaya başladı.
  • Borçka Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler iş makineleri yardımıyla kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Bazı köy yollarında ulaşım aksarken, ekipler kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.

Sağanak taşkınlara neden oldu dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

KÖY YOLLARI KAPANDI

Kent genelinde etkili olan yoğun yağış, özellikle Borçka'ya bağlı köylerde etkisini artırdı. Derelerin taşmasıyla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, heyelan nedeniyle köy yollarında ulaşım güçlükle sağlandı.

Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Fındıklı ve Başköy köylerinde taşkın ve toprak kaymaları nedeniyle yol güzergahlarında hasar meydana geldi.

DERE SUYU YOLA TAŞTI

Karşıköy köyü Sanisle Mahallesi'nde menfezin tıkanması sonucu dere suyu yol üzerinden akmaya başladı. Bölgede iş makineleriyle su tahliyesi yapılırken, yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

EKİPLER SAHADA

Borçka Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, yaşanan olumsuzlukların ardından bölgeye sevk edildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

