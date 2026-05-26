Artvin’i sağanak vurdu: Dereler taştı, köy yolları kapandı
Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, heyelan meydana geldi. Bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Bazı köy yollarında ulaşım aksarken, ekipler kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.
KÖY YOLLARI KAPANDI
Kent genelinde etkili olan yoğun yağış, özellikle Borçka'ya bağlı köylerde etkisini artırdı. Derelerin taşmasıyla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, heyelan nedeniyle köy yollarında ulaşım güçlükle sağlandı.
Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Fındıklı ve Başköy köylerinde taşkın ve toprak kaymaları nedeniyle yol güzergahlarında hasar meydana geldi.
DERE SUYU YOLA TAŞTI
Karşıköy köyü Sanisle Mahallesi'nde menfezin tıkanması sonucu dere suyu yol üzerinden akmaya başladı. Bölgede iş makineleriyle su tahliyesi yapılırken, yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.
EKİPLER SAHADA
Borçka Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, yaşanan olumsuzlukların ardından bölgeye sevk edildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.