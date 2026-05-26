Kurban Bayramı’nda banka, kargo, eczane ve marketler açık mı? İşte kurum kurum çalışma listesi!
Kurban Bayramı süresince kamu kurumları ve bazı özel işletmelerde çalışma düzeni resmi tatil takvimine göre değişecek. 27-30 Mayıs tarihleri arasında banka işlemleri, kargo gönderimleri, market mesaileri, nöbetçi eczaneler ve hastane hizmetlerine ilişkin merak edilen detayları derledik.
|Kurum / Şirket
|27 Mayıs (1. Gün)
|28 Mayıs (2. Gün)
|29 Mayıs (3. Gün)
|30 Mayıs (4. Gün)
|Noterler
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Bankalar
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|PTT / PTT Kargo
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Özel Kargo Şirketleri
|Kapalı
|Kapalı
|Sınırlı Çalışma (E-ticaret odaklı)
|Kapalı
|Hastane Poliklinikleri
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Acil Servisler
|Açık
|Açık
|Açık
|Açık
|Eczaneler
|Sadece Nöbetçiler
|Sadece Nöbetçiler
|Sadece Nöbetçiler
|Sadece Nöbetçiler
|BİM
|Kapalı
|Kapalı
|Açık (09:00 - 21:00)
|Açık
|A101
|Kapalı
|Açık
|Açık
|Açık
|ŞOK
|Kapalı / Öğleden Sonra Açık
|Açık
|Açık
|Açık
|Migros
|Geç Açılıyor
|Açık
|Açık
|Açık
|File Market
|Kapalı
|Kapalı
|Açık
|Açık
|Tarım Kredi Kooperatif
|Açık
|Açık
|Açık
|Açık
|Kuyumcular
|Çoğu Kapalı
|Çoğu Kapalı
|Çoğu Kapalı
|Çoğu Kapalı
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel