Kurban Bayramı’nda banka, kargo, eczane ve marketler açık mı? İşte kurum kurum çalışma listesi!

Kurban Bayramı süresince kamu kurumları ve bazı özel işletmelerde çalışma düzeni resmi tatil takvimine göre değişecek. 27-30 Mayıs tarihleri arasında banka işlemleri, kargo gönderimleri, market mesaileri, nöbetçi eczaneler ve hastane hizmetlerine ilişkin merak edilen detayları derledik.

Bankalar ve noterler bayramda kapalı! Dijital kanallar aktif olacak

BANKALAR VE DİJİTAL KANALLAR

Banka şubeleri de dört günlük bayram tatili boyunca hizmet dışı olacak. Bankalar 27-30 Mayıs'ta kapalı olacak; sadece ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar kullanılabilecek. Şubeler 1 Haziran 2026 Pazartesi günü normal çalışma düzenine geçecek.

NOTERLER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil süresince noterlikler hizmet vermeyecek. 30 Mayıs'ta tatil sona erecek ve noterler normal mesaiye 1 Haziran 2026 Pazartesi günü dönecek. Acil işlem yapması gerekenler, nöbetçi noter olup olmadığını Türkiye Noterler Birliği'nin güncel listesi üzerinden kontrol edebilir.

PTT ve özel kargo firmaları bayramda hizmet vermeyecek

PTT VE KARGO HİZMETLERİ
PTT şubeleri ve PTT Kargo, kamu kurumları kapsamında olduğu için bayram süresince kapalı olacak. Önceden verilen kargolar tatil sonrasında dağıtıma çıkarılacak.

Özel kargo firmalarında da genel uygulama bayram boyunca hizmet verilmemesi yönünde. Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo gibi firmaların büyük bölümü 1 Haziran'da yeniden çalışmaya başlayacak. Trendyol Express ve HepsiJET gibi e-ticaret odaklı teslimat firmalarında ise bazı bölgelerde sınırlı teslimat yapılabildiği için kullanıcıların sipariş ekranlarını kontrol etmesi gerekiyor.

BİM, A101, ŞOK ve Migros’un bayram çalışma saatleri nasıl?

MARKET ZİNCİRLERİNİN ÇALIŞMA DURUMLARI

Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri zincire göre farklılık gösteriyor. Mağazaların bulunduğu AVM, sahil bölgesi ya da turistik noktalarda saatler değişebiliyor. Genel tablo şöyle:

  • BİM: Genellikle 1. ve 2. gün kapalı; 3. gün 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.
  • A101: Genellikle 1. gün kapalı; 2. günden itibaren normal saatlerde açılıyor.
  • ŞOK: Birçok şube 1. gün kapalı ya da öğleden sonra açılıyor; ardından normal mesaiye dönüyor.
  • Migros: Bayramın ilk gününde geç saatte açılıyor; diğer günlerde normal çalışma saatlerinde hizmet veriyor.
  • File Market: Genellikle bayramın ilk iki gün kapalı; 3. günden itibaren açılıyor.
  • Türkiye Tarım Kredi Marketleri: Kurban Bayramı boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak.

Resmi tatil sürecinde marketlerin açılış ve kapanış saatleri, bulundukları ilin konumuna ve mağaza yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. En doğru bilgi için alışveriş yapacağınız marketin müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Hastanelerde poliklinikler kapalı, acil servisler 24 saat açık

HASTANELER, AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE ECZANELER

Bayramda devlet hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde rutin poliklinik hizmeti verilmeyecek. Acil servisler ise 24 saat açık olacak.

Eczaneler de bayram boyunca kapalı olacak; ancak her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek. Hastane ve eczane arayanların yerel nöbet listelerini kontrol etmesi gerekiyor.

Kuyumcuların çalışma durumu değişiklik gösterebilir

KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcuların çalışma durumu işletmelere göre değişiyor. Çoğu mahalle kuyumcusu bayram boyunca kapalı kalırken, alışveriş merkezlerinde ya da turist yoğunluklu bölgelerdeki bazı mağazalar açık olabiliyor. İhtiyaç durumunda gitmeden önce telefonla bilgi alınması tavsiye ediliyor.

Kurban Bayramı çalışma takvimi: Tüm kurumların günlük durumu
Kurum / Şirket27 Mayıs (1. Gün)28 Mayıs (2. Gün)29 Mayıs (3. Gün)30 Mayıs (4. Gün)
NoterlerKapalıKapalıKapalıKapalı
BankalarKapalıKapalıKapalıKapalı
PTT / PTT KargoKapalıKapalıKapalıKapalı
Özel Kargo ŞirketleriKapalıKapalıSınırlı Çalışma (E-ticaret odaklı)Kapalı
Hastane PoliklinikleriKapalıKapalıKapalıKapalı
Acil ServislerAçıkAçıkAçıkAçık
EczanelerSadece NöbetçilerSadece NöbetçilerSadece NöbetçilerSadece Nöbetçiler
BİMKapalıKapalıAçık (09:00 - 21:00)Açık
A101KapalıAçıkAçıkAçık
ŞOKKapalı / Öğleden Sonra AçıkAçıkAçıkAçık
MigrosGeç AçılıyorAçıkAçıkAçık
File MarketKapalıKapalıAçıkAçık
Tarım Kredi KooperatifAçıkAçıkAçıkAçık
KuyumcularÇoğu KapalıÇoğu KapalıÇoğu KapalıÇoğu Kapalı
