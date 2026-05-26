Batman’da silahlı suç örgütüne operasyon: 7 şüpheli tutuklandı
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 yıllarında kentte meydana gelen 7 ayrı silahlı eylemle bağlantılı suç örgütüne operasyon düzenledi. Çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca ve 120 mermi ele geçirildi. Silahlardan birinin 6 farklı olayda kullanıldığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.
SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kentte 2025-2026 yılları içinde gerçekleşen 7 ayrı silahlı eylemle bağlantılı olduğu belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslere yapılan aramalarda ise 4 tabanca ile 120 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalardan birinin örgüt üyeleri tarafından 6 farklı olayda kullanıldığı belirlendi.
ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonla yerel organize suç örgütünün çökertildiği bildirildi.
Şüphelilerin silahlı eylemleri gerçekleştirdikleri anlar ile gittikleri bir kafede kimliklerini gizlemek amacıyla kameraları bantla kapatmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.