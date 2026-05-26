Bahçeli "mutlak butlan" kavgasındaki CHP'ye ne çağrı yapacak? Hem Kılıçdaroğlu'na hem Özel'e...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "mutlak butlan" kavgasına tutuşan CHP'ye "tarihi bir çağrı" yapacağı duyuruldu. Bahçeli'nin çağrısının hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'e yönelik olacağı öğrenildi. Bahçeli, Özel ve destekçileri için "Yargı kararını tanımıyoruz demek boşuna ve gereksizdir" demişti. Kılıçdaroğlu'na da "tarihi sorumluluk üstlen" telkininde bulunmuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yönetimi devraldı.
CHP'nin meşru yönetiminin "mahkeme kararı uygulansın" başvurusu sonrası CHP Genel Merkezi'nde olaylı bir tahliye süreci yaşandı. 103 yıllık parti deyim yerindeyse ikiye bölündü. Özgür Özel'i destekleyenler Kılıçdaroğlu'na hakaretler ve beddualar savurdu. Kılıçdaroğlu cephesi "Hakaret edenin ilişiği kesilir" diyerek disiplin sopası gösterdi.
CHP'DE "KURULTAY" KAVGASI
Partide "kurultay" tartışmaları da alevlendi. Özel cephesi hemen kurultay isterken Kılıçdaroğlu'nun ekibi doğru zamanda kurultay yapılacağını savunuyor.
Son olarak Özgür Özel, İzmir'de miting düzenledi ancak beklenen kalabalığı toplayamadı. Burada Kılıçdaroğlu'na "2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim" çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ise "Doğru bir zamanda kurultay yapalım. O kurultay nasıl olabilir, nasıl yapılabilir, yol haritamız ne olabilir' dediğimizde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını biz siyasi bir polemik olarak görüyoruz" dedi.
Tüm bu yaşananların gölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi.
MHP Genel Merkezi'ne yakın medya kuruluşlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'deki mutlak kavgasına ilişkin tarihi bir çağrıda bulunacağı duyurusu yapıldı.
Bahçeli'nin çağrısının hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'e yönelik olacağı öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Mayıs'ta CHP'deki mutlak butlana ilişkin "Mahkeme kararıyla, iddia olunduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş, mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir" demişti.
"KILIÇDARDOĞLU TARİHİ SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"
"CHP'de ortak akıl egemen hale gelmelidir." diyen Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
