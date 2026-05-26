Bahçeli "mutlak butlan" kavgasındaki CHP'ye ne çağrı yapacak? Hem Kılıçdaroğlu'na hem Özel'e...







CHP'DE "KURULTAY" KAVGASI



Partide "kurultay" tartışmaları da alevlendi. Özel cephesi hemen kurultay isterken Kılıçdaroğlu'nun ekibi doğru zamanda kurultay yapılacağını savunuyor.



Son olarak Özgür Özel, İzmir'de miting düzenledi ancak beklenen kalabalığı toplayamadı. Burada Kılıçdaroğlu'na "2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim" çağrısında bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ise "Doğru bir zamanda kurultay yapalım. O kurultay nasıl olabilir, nasıl yapılabilir, yol haritamız ne olabilir' dediğimizde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını biz siyasi bir polemik olarak görüyoruz" dedi.