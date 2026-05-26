Magandaya az bile: Trafikte yol kesenler 180 binlik oldu | Ehliyet gitti

Olay sırasındaki korku dolu anlar, otomobilde bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırgan, yol verme meselesi nedeniyle otomobilin önünü keserek araçtan inerek camlara sopa ile vurdu.

Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, kamyonet sürücüsü F.B.A. ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

EŞKIYALIĞIN BEDELİ 180 BİN LİRA

Görüntülerin ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Trafikte eşkıyalığa soyunarak vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan magandanın kimliği kısa sürede saptandı. Emniyet güçleri, F.B.A.'ya "Trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira idari para cezası uyguladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün yolunu keserek elindeki sopayla dehşet saçan trafik magandası cezasız kalmadı.

2 AY EHLİYET YOK

Şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

