Magandaya az bile: Trafikte yol kesenler 180 binlik oldu | Ehliyet gitti
Hatay’da yol verme bahanesiyle otomobilin önünü kesip sopayla saldıran kamyonet sürücüsü, saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından yakayı ele verdi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estiren F.B.A. isimli şahsa 180 bin lira idari para cezası kesti. Saldırganın sürücü belgesine el konularak trafikten men edilmesi sağlandı.
Hızlı Özet Göster
- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kamyonet sürücüsü F.B.A., otomobil sürücüsüne sopalı saldırıda bulundu.
- Saldırgan, yol verme meselesi nedeniyle otomobilin önünü keserek araçtan inerek camlara sopa ile vurdu.
- Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın kimliğini tespit ederek 180 bin lira idari para cezası kesti.
- Olay sırasındaki korku dolu anlar, otomobilde bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- F.B.A.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sıradan yolculuk, gözü dönmüş trafik magandasının sopalı saldırısıyla kabusa dönüştü.
SOPALI MAGANDA DEHŞET SAÇTI
Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, kamyonet sürücüsü F.B.A. ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Öfkesine hakim olamayan F.B.A., otomobilin önünde durarak yolu kesti. Araçtan elinde sopayla inen saldırgan, yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobilin yanına gelerek camlara vurmaya başladı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Saldırganların şiddet eylemi karşısında paniğe kapılan otomobil sürücüsü, ani manevra yaparak bölgeden uzaklaşmayı başardı.
O korku dolu anlar, otomobilde bulunan yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
EŞKIYALIĞIN BEDELİ 180 BİN LİRA
Görüntülerin ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Trafikte eşkıyalığa soyunarak vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan magandanın kimliği kısa sürede saptandı. Emniyet güçleri, F.B.A.'ya "Trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira idari para cezası uyguladı.
2 AY EHLİYET YOK
Şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.