Ceza infaz sisteminde toplumsal uyum çalışmaları! Bakan Gürlek duyurdu

Bakan Tunç, hükümlülerin sosyal hayata güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıldığını vurguladı.

Yeni dönemde ceza infaz kurumlarının hükümlüleri topluma kazandıran ve geleceklerini inşa eden merkezlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

"HEDEFİMİZ SOSYAL HAYATA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine dikkat çeken Bakan Gürlek, özellikle bağımlılıkla mücadele ve mesleki eğitime odaklandıklarını vurguladı. Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ceza infaz sistemimizi, toplumsal uyumu ve yeniden kazanımı önceleyen bir anlayışla güçlendiriyoruz. Hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarını, mesleki beceriler edinmelerini ve sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanmalarını hedefliyor; bu alanda tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."