Ceza infaz sisteminde toplumsal uyum çalışmaları! Bakan Gürlek duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz sisteminde toplumsal uyumu ve rehabilitasyonu ön plana alan adımlar attıklarını belirterek, "Hükümlülerin sadece bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkân sağlıyoruz" dedi.
Hızlı Özet Göster
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sistemindeki reformlar ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
- Yeni dönemde ceza infaz kurumlarının hükümlüleri topluma kazandıran ve geleceklerini inşa eden merkezlere dönüştürülmesi hedefleniyor.
- Hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerinde özellikle bağımlılıkla mücadele, mesleki eğitim ve psikososyal destek faaliyetlerine odaklanıldığı belirtildi.
- Bakan Tunç, hükümlülerin sosyal hayata güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıldığını vurguladı.
- Ceza adalet sistemindeki modernizasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz sisteminde gerçekleştirilen reformlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Gürlek, yeni dönemde ceza infaz kurumlarının bireylerin topluma kazandırıldığı ve geleceklerinin yeniden inşa edildiği merkezler haline dönüştürülmesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.Bakan Gürlek duyurdu: İnfaz sisteminde "yeniden kazanım" dönemi
"HEDEFİMİZ SOSYAL HAYATA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ"
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine dikkat çeken Bakan Gürlek, özellikle bağımlılıkla mücadele ve mesleki eğitime odaklandıklarını vurguladı. Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ceza infaz sistemimizi, toplumsal uyumu ve yeniden kazanımı önceleyen bir anlayışla güçlendiriyoruz. Hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarını, mesleki beceriler edinmelerini ve sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanmalarını hedefliyor; bu alanda tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
PSİKOSOSYAL DESTEKLE GELECEK İNŞASI
Ceza infaz kurumlarında uygulanan rehberlik çalışmalarının altını çizen Adalet Bakanı, bireysel gelişimin önemine değindi. Kurumlarda yürütülen psikososyal destek faaliyetleriyle hükümlülerin sadece mevcut durumlarının iyileştirilmediğini, aynı zamanda tahliye sonrasına da hazırlandıklarını belirterek, "Bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkân sağlıyoruz" dedi.
"KARARLILIKLA ADIM ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Gürlek, ceza adalet sistemindeki modernizasyon ve rehabilitasyon çalışmalarının devletin zirvesinin kararlılığıyla sürdürüldüğünü ifade ederek açıklamasını şöyle tamamladı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."