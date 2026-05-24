Halk TV'den "Polis plastik mermi sıktı" provokasyonu: Gerçek ortaya çıktı
CHP Genel Merkezi'ndeki olaylı tahliye sırasında CHP yandaşı HALK TV'nin algı operasyonu elinde patladı. Polisin plastik mermi sıktığı yönündeki provokatif iddiaların tamamen yalan olduğu, yalnızca gaz kapsülü kullanıldığı ortaya çıktı.
Hızlı Özet Göster
- Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı doğrultusunda icra memurları ve polis ekipleri CHP Genel Merkezi'nde tahliye işlemlerini başlattı.
- Polis ekiplerinin müdahalesiyle CHP Genel Merkezi binası tamamen boşaltıldı.
- Halk TV tarafından ortaya atılan polis ekiplerinin müdahale sırasında plastik mermi kullandığı iddiası yalanlandı.
- Emniyet güçlerinin tahliye operasyonu sırasında plastik mermi değil, yalnızca göz yaşartıcı gaz kapsülü kullandığı belirtildi.
- Tahliye işlemleri sırasında CHP Genel Merkezi binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında binaya adeta çıkarma yapan icra memurları, hukuki karar doğrultusunda tahliye işlemlerini başlattı. Genel merkez binası olarak boşaltılırken, hem dışarıda hem de içeride tansiyon tavan yaptı.
Tansiyonun tavan olduğu sırada CHP yandaşı medyadan da provokasyon gecikmedi.
ALGI OPERASYONU ELDE KALDI: O İDDİA YALAN ÇIKTI!
Halk TV, polis ekiplerinin "plastik mermi" kullandığını öne sürdü. Kısa sürede büyütülmeye çalışılan bu iddia, sıcak saatlerin ardından tamamen çöktü.
Edinilen bilgilere göre söz konusu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, mahkeme kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması amacıyla müdahalede bulunduğu, müdahale sırasında yalnızca göz yaşartıcı gaz kapsülü kullandığı belirtildi.