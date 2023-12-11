İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker’den bomba itiraf! 28 Mayıs’ta Tayyip Bey’e oy verdim

"HDP'NİN PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ BİR İTTİFAK KAZANAMAZ"

Beker yaptığı açıklamada, 8'li koalisyonun PKK'ya olan desteğini belirterek, "Gelmeden Deniz Gürel bana sordu 'Siz çok çalıştınız neden 1 milletvekili oldu' dedi ben de dedim ki HDP'nin PKK'nın desteklediği bir ittifak kazanamaz dedim. Ben bunu 16 Mayıs'ta söyledim. Bunu söyledikten sonra özel kalem Esma Hanım iki kere üst üstte aradı, bunu düzeltmem gerektiğini söyledi. Ben de bunu Deniz Bey'e söyledim, sahada gördüğümü söyledim. Bunu düzeltemem dedim. Genel başkanın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' dedi. Bunun üzerine tv100'e geldim 'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız' dedim. '150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz' dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP'nin bu masanın ortasında olduğunu gördü." ifadelerini kullandı.

"BEN BUNUNLA GURUR DUYARIM SİZ DUYMADINIZ MI?"

Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki yiyasi başarısına da değine Beker, "Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?" dedi.

"BENDEN DE PARA İSTENDİ, VERMEDİM"

İYİ Parti'de ki para krizine de değinen Beker, Partimizde şöyle konular oldu. Milletvekilleri pazarlandı, milletvekilleri para verdi. Bu bizim partimizin her toplantısında konuşulmaya başlandı. Fakat bunu konuşan da Meral Akşener'e kim ne götürüp yalan konuşuyorsa o da kendini savunma durumuna geçti. Ben kendisine gitti 'Bu konulara girme, kimsenin bir şey dediği yok millet bu konulardan rahatsız oluyor' dedim. Bu sefer banka hesapları çıktı. Biz TBMM'de otururken Musavvat Bey geldi, Genel Merkez'in bir ihtiyacı varmış milletvekillerinden talebi oldu. 'Sen şu kadar ver sen şu kadar ver' dediler. Benden de istendi, ben vermedim." dedi.

"MESAJ ATMAMIŞ"

Beker, konuşmasının devamında "Bu banka konusu büyümeye başladı. Bir arkadaşımız ismini vermeyeyim, bana Ümit Dikbayır'la ilgili 'Destek verme' dedi. Ben de 'adam haklı banka hesabına neden baksın' dedim. Bu banka konusu konuşurken, Sedat Aksakallı benim arkadaşımdır, bana dedi ki 'Abi sen Ümit'i çok savunuyorsun, senin bilgi eksikliğin var ben bunu ispat edeceğim' dedi. Dedim ki ispat edeceksen ben bir şey demem. Sözde Ümit Dikbayır bir arkadaşımıza mesaj atmış, demiş ki 'Şu TC'lerin banka hesabına bir baktır' ben bunu duyunca dedim ki terbiyesizlik yapmış eğer böyle yaptıysa ben Ümit'le görüşmem dedim. Biz bu Ümit Dikbayır'ın mesaj attığı arkadaşımızı evimize çağırdık dedim ki 'Mesaj atmışsın' o da 'Abi telefonum burada istediğiniz yere baktırın böyle bir şey yok" dedi.

"ÜMİT DİKBAYIR'A YAPILAN İFTİRADIR"

Tacize, akçeli işlere karıştığı ve Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında da konuşan Beker, "Ümit Dikbayır ile ilgili taciz konusu çıktı. 4 sene önce güya birini taciz etmiş. Ortada taciz yok, banka hesapları yok. Dikbayır'ın ailesiyle ailecek görüşürüz. Ben hanımının ağladığını gördüm.