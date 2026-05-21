HSK kararnamesiyle 23 hakim ve savcının görev yeri değişti: İsim isim liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, merakla beklenen adli yargı kararnamesini yayımlayarak 23 hakim ve savcının yeni görev yerlerini belirledi. İşte Ankara, Antalya ve İstanbul başta olmak üzere kritik merkezlerdeki atamaları içeren isim isim tam liste...

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 23 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HSK Birinci Dairesince hazırlanan adli yargı kararnamesi kurumun internet sitesinde ilan edildi.

KİM NEREYE ATANDI
Buna göre, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi Ramazan Olpak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Adnan Tabar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Ahmet Ulutaş Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı.

HSK kararnamesiyle 23 hakim ve savcının görev yeri değişti (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Fatih Koçak, Yargıtay Tetkik Hakimi Ebru Cansu Karakuş, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi Mehmet Zeki Aydın ile Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Mustafa Dündar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimleri Özgür İnan Zor ile Ahmet Savaş Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hakan Topuçar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Yusuf Emre Köse de Ankara hakimliğine görevlendirildi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Bilal Aygör Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hüseyin Serkan Yıldız ile Yargıtay Tetkik Hakimi Ayşen Uz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimleri Mehmed Yerlikaya ile Emrah Özkan Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirilirken, Erzurum Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Uçar Konya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Hakimi Sema Aygör Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.

Kararnameyle, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Yılmaz Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Hakimi Ümmügülsüm Bozkurt Yargıtay Tetkik Hakimliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bafra Hakimi Tuğçe Aslan da Polatlı Hakimliğine getirildi.

AdEski GörevYeni Görev
Ramazan OlpakAdalet Bakanlığı Adalet BaşmüfettişiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Adnan TabarAntalya Cumhuriyet BaşsavcıvekiliAntalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Ahmet UlutaşAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Evliya Çalışkanİstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliği
Fatih KoçakAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Ebru Cansu KarakuşYargıtay Tetkik HakimiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet Zeki AydınAdalet Bakanlığı Adalet BaşmüfettişiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Mustafa DündarAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Özgür İnan ZorAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiYargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Ahmet SavaşAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiYargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Hakan TopuçarAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Yusuf Emre KöseAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiAnkara Hakimliği
Bilal AygörDiyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ÜyesiDiyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Hüseyin Serkan YıldızAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Ayşen UzYargıtay Tetkik HakimiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Mehmed YerlikayaAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiAnkara Cumhuriyet Savcılığı
Emrah ÖzkanAdalet Bakanlığı Tetkik HakimiAnkara Cumhuriyet Savcılığı
Fatih UçarErzurum Cumhuriyet BaşsavcıvekiliKonya Cumhuriyet Savcılığı
Sema AygörDiyarbakır HakimiDiyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Murat Yılmazİstanbul Cumhuriyet SavcısıAntalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği
Ümmügülsüm BozkurtAnkara HakimiYargıtay Tetkik Hakimliği
Ahmet Kemal Kaleİstanbul Cumhuriyet SavcısıSilivri Cumhuriyet Başsavcıvekilliği
Tuğçe AslanBafra HakimiPolatlı Hakimliği

