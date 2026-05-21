HSK kararnamesiyle 23 hakim ve savcının görev yeri değişti: İsim isim liste
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, merakla beklenen adli yargı kararnamesini yayımlayarak 23 hakim ve savcının yeni görev yerlerini belirledi. İşte Ankara, Antalya ve İstanbul başta olmak üzere kritik merkezlerdeki atamaları içeren isim isim tam liste...
Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 23 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
HSK Birinci Dairesince hazırlanan adli yargı kararnamesi kurumun internet sitesinde ilan edildi.
KİM NEREYE ATANDI
Buna göre, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi Ramazan Olpak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Adnan Tabar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Ahmet Ulutaş Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı.
Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Fatih Koçak, Yargıtay Tetkik Hakimi Ebru Cansu Karakuş, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi Mehmet Zeki Aydın ile Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Mustafa Dündar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.
Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimleri Özgür İnan Zor ile Ahmet Savaş Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hakan Topuçar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Yusuf Emre Köse de Ankara hakimliğine görevlendirildi.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Bilal Aygör Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hüseyin Serkan Yıldız ile Yargıtay Tetkik Hakimi Ayşen Uz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.
Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimleri Mehmed Yerlikaya ile Emrah Özkan Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirilirken, Erzurum Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Uçar Konya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Hakimi Sema Aygör Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.
Kararnameyle, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Yılmaz Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Hakimi Ümmügülsüm Bozkurt Yargıtay Tetkik Hakimliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bafra Hakimi Tuğçe Aslan da Polatlı Hakimliğine getirildi.
|Ad
|Eski Görev
|Yeni Görev
|Ramazan Olpak
|Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Adnan Tabar
|Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili
|Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Ahmet Ulutaş
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Evliya Çalışkan
|İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili
|İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliği
|Fatih Koçak
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Ebru Cansu Karakuş
|Yargıtay Tetkik Hakimi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Mehmet Zeki Aydın
|Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Mustafa Dündar
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Özgür İnan Zor
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|Ahmet Savaş
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|Hakan Topuçar
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
|Yusuf Emre Köse
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Ankara Hakimliği
|Bilal Aygör
|Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
|Hüseyin Serkan Yıldız
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Ayşen Uz
|Yargıtay Tetkik Hakimi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Mehmed Yerlikaya
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|Emrah Özkan
|Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|Fatih Uçar
|Erzurum Cumhuriyet Başsavcıvekili
|Konya Cumhuriyet Savcılığı
|Sema Aygör
|Diyarbakır Hakimi
|Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
|Murat Yılmaz
|İstanbul Cumhuriyet Savcısı
|Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği
|Ümmügülsüm Bozkurt
|Ankara Hakimi
|Yargıtay Tetkik Hakimliği
|Ahmet Kemal Kale
|İstanbul Cumhuriyet Savcısı
|Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekilliği
|Tuğçe Aslan
|Bafra Hakimi
|Polatlı Hakimliği