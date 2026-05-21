HSK kararnamesiyle 23 hakim ve savcının görev yeri değişti: İsim isim liste

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 23 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HSK Birinci Dairesince hazırlanan adli yargı kararnamesi kurumun internet sitesinde ilan edildi.

KİM NEREYE ATANDI

Buna göre, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi Ramazan Olpak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Adnan Tabar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Ahmet Ulutaş Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı.