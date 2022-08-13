CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden katliam: Yarım asırlık ağacı kestiler

Her fırsatta 'çevrecilik' pozu kesip ağaç ve doğu sevisinden dem vuran CHP'li isimler söylemlerinin tam tersi hareket etmeye devam ediyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde yaptığı ağaç katliamlarına yine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de ortak oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Karşıyaka'da Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık çam ağacını kesti.

O anların görüntülerini paylaşan AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Kişili "Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık(!), sözde çevreci CHP'li İBB BaşkanıTunç Soyer'e soruyoruz: Taşıyamaz mıydı? Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP'li Belediyeye bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Dağ şu ifadelerle duruma tepki gösterdi:

"Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun."