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CHP'li belediye yine ağaç katliamına imza attı! Kepçelerle söktüler

CHP tarafından ele geçirilen İstanbul’dan, Antalya’dan,Muğla'dan, İzmir'e kadar pek çok yerde doğa ve çevre katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak; CHP'li Narlıdere Belediyesi, Altınvadi Caddesi üzerinde ağaç katliamına imza attı. Parke taş depolama alanı yapma iddiasıyla onlarca zeytin ve mandalina ağacı katledildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 07:05 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:55
CHP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı! Kepçelerle söktüler

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Kendilerini çevre dostu olarak tanımlayan CHP'li Belediyelerin çevre katliamı sürüyor. Son oalrak; İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediyesi yine ağaç kıyımına imza attı.

Belediye bölgede, parke taş depolama alanı yapma iddiasıyla onlarca zeytin ve mandalina ağacını söküp başka yere dikmek varken katletti.

Çevre sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen belediye ekipleri önceki gün, Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nin bulunduğu alanın karşısındaki arazide yer alan zeytin ve mandalina ağaçları, iş makineleri aracılığıyla yerle bir edildi. İddiaya göre temizlenen alan, parkbahçe atıkları ve molozlarla doldurulmaya başlandı.

Ağaçlar kepçe ile söküldüAğaçlar kepçe ile söküldü

RESMEN KATLETTİLER
Alanın etrafındaki yürüyüş yolunda sabahları spor yapan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. 'Ağaçlar katledilmesin' diye günlerdir mücadele verdiklerini belirten çevre sakinleri, "Ne yaptıysak olmadı. Bütün itirazlarımıza rağmen belediye bildiğini okuyup iş makineleriyle ağaçları katletti. Bize ağaçların başka yere dikileceğini, taşınacağını söylüyorlar. Kepçe ile ağaç mı sökülür. Sökmek değil resmen kırıp katlediyorlar. Derdimizi anlatacak bir tane yetkili bulamadık. Her seferinde basmakalıp cevaplarla bizi başlarından savdılar" diye konuştu.

YAZIKLAR OLSUN!
Sabah'ta yer alan habere göre; Çevre sakinleri, "Belediyeye ait çöp kamyonları mesai bitimi buraya park ediliyor. Burada kirli kamyonlar tazyikli suyla yıkanıp pis sular dereye akıtılıyor. Bu da havaların ısınması ile birlikte pis koku ve sineğe sebep oluyor. Bu yetmezmiş gibi gelip bir de insanların gözlerinin içine baka baka güzelim zeytin ve mandalina ağaçlarını katlettiler. Önümüzde seçim var. Günlerdir yüzümüze bakmayanlar, şikâyetlerimizi görmezden gelenler yarın gelip bizden hangi yüzle oy isteyecekler. Yazıklar olsun!" dedi.

ÇEVRE KATLİAMI DURDURULSUN
"Görev tanımları arasında yeşil dokuyu koruyup çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturacak eylemlere karşı mücadele etmek olan belediye, Narlıdere'de bizzat çevre ve doğa katliamına imza atıyor. Üstelik bunu da halka karşı, bölgede yaşayan insanların gözünün içine baka baka yapıyor" diyen bölge sakinleri çevre katliamının bir an önce durdurulmasını istediklerini söyledi.

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