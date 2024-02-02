CHP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı! Kepçelerle söktüler

Kendilerini çevre dostu olarak tanımlayan CHP'li Belediyelerin çevre katliamı sürüyor. Son oalrak; İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediyesi yine ağaç kıyımına imza attı. Belediye bölgede, parke taş depolama alanı yapma iddiasıyla onlarca zeytin ve mandalina ağacını söküp başka yere dikmek varken katletti. Çevre sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen belediye ekipleri önceki gün, Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nin bulunduğu alanın karşısındaki arazide yer alan zeytin ve mandalina ağaçları, iş makineleri aracılığıyla yerle bir edildi. İddiaya göre temizlenen alan, parkbahçe atıkları ve molozlarla doldurulmaya başlandı.

Ağaçlar kepçe ile söküldü RESMEN KATLETTİLER

Alanın etrafındaki yürüyüş yolunda sabahları spor yapan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. 'Ağaçlar katledilmesin' diye günlerdir mücadele verdiklerini belirten çevre sakinleri, "Ne yaptıysak olmadı. Bütün itirazlarımıza rağmen belediye bildiğini okuyup iş makineleriyle ağaçları katletti. Bize ağaçların başka yere dikileceğini, taşınacağını söylüyorlar. Kepçe ile ağaç mı sökülür. Sökmek değil resmen kırıp katlediyorlar. Derdimizi anlatacak bir tane yetkili bulamadık. Her seferinde basmakalıp cevaplarla bizi başlarından savdılar" diye konuştu.