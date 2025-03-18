Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı

Özalp Tozan (Takvim Foto Arşiv)

ÖZEL ÜNİVERSİTEDEN DEVLET ÜNİVERSİTESİNE YATAY GEÇİŞ NASIL OLUR?

Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu kendisini, hakkında bilgi alınacak kişiler listesine yazma sebebini bilmediğini, bunun İngilizce hazırlık okulundaki bütün kadroyu kendisinin kurmasından kaynaklı olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları dile getirdi:

"Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi beni bu konu hakkında hiç aramadı. Binlerce öğrencim var, hatırlamam mümkün değildir. Girne Amerikan Üniversitesi bir vakıf üniversitesi değil, özel şirket üniversitesidir. Şöyle netleştireyim. Mesela Bilkent Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır. O dönemde çok az üniversite olması nedeniyle üniversiteler arası geçiş konusu, denk olan kurumlar arasında yapılacağını üniversiteler bilir. Yani özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmek mümkün değildir. Dikey geçiş ise programlar arası geçiştir. Girne Amerikan Üniversitesi özel bir şirketin kurduğu üniversite olup Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş nasıl yapılabilir bunu anlamlandıramıyorum."