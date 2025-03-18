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Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan'ın ifadesi ortaya çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma soruşturması kapsamında iddiaların odak noktasındaki isim Özalp Tozan şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Tozan, Ekrem İmamoğlu'na referans olmadığını söylerken "Girne Amerikan Üniversitesi özel bir şirketin kurduğu üniversite olup Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş nasıl yapılabilir bunu anlamlandıramıyorum" ifadeleriyle yaşanan çelişkiyi gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 12:39
Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detaylar çıkmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş başvurusunda referans olarak belirttiği Özalp Tozan bugün "Şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

İmamoğlu'nun gençliği (Takvim Foto Arşiv)İmamoğlu'nun gençliği (Takvim Foto Arşiv)

Tozan ifadesinde "Ben kimseye hayatım boyunca bu konuda referans olmadım" dedi. Tozan'ın bir ifadesi daha dikkat çekti. "Girne Amerikan Üniversitesi geçiş yapılmasını istemezdi" diyen Tozan, "Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır. Girne Amerikan Üniversitesi özel bir şirketin kurduğu üniversite olup Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş nasıl yapılabilir bunu anlamlandıramıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan diploması (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan diploması (Takvim Foto Arşiv)

Tozan ifadesinde, Serhat Akpınar ile 1986'da Girne Amerikan Üniversitesini kurduklarını anlatan Tozan, University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanarak Southeastern Üniversitesi Washington ABD kampüsünün afiliye kampüsü olarak anlaşma yaptıklarını söyledi.

1986-1992 ARASINDA OKULUN TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ YOKTU

İşte usulsüz diploma konusunun odağındaki isim Özalp Tozan'ın ifadesi:

"Zaten uluslararası anlamda tanınan bir üniversiteydi. Girne Amerikan Üniversitesi Amerika'daki üniversitenin şemsiyesi altında afiliye olarak kuruldu. Benim görev aldığım dönemde Girne Amerikan Üniversitesinin bizzat kendi bastığı bir mezuniyet diploması söz konusu değildir. İlk mezunlarımızın diploması Amerika'dan gelen Southeastern Üniversitesinin rektörünün verdiği diplomadır. Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur. Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemlerde kesinlikle denkliği yoktur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bizim denkliğimiz Amerika'daki üniversitenin denkliğinden geliyor. O zamanlarda üniversite tanıtımlarında da söylerdim. Ben kayıt kabul işleri direktörü olarak öğrencilerimin hiçbirine yalan yanlış bilgi vermedim. Girne Amerikan Üniversitesinin diploma vermeyeceğini ama anlaşmalı olduğu üniversite üzerinden diploma verdireceğini söyledim. Konuşmaların ve üniversite tanıtımlarının geneli bu şekildedir. O dönemlerde Girne Amerikan Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin hepsi Türkiye'de denkliğin olmadığını bilir ancak Amerika'daki bağlı olduğu üniversitenin denkliği üzerinden fayda sağladığını bilirler. Girne Amerikan üniversitesinin Türkiye'de denkliği yoktur. Denkliği dolaylıdır, Amerika üzerindendir."

Özalp Tozan (Takvim Foto Arşiv)Özalp Tozan (Takvim Foto Arşiv)

ÖZEL ÜNİVERSİTEDEN DEVLET ÜNİVERSİTESİNE YATAY GEÇİŞ NASIL OLUR?
Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu kendisini, hakkında bilgi alınacak kişiler listesine yazma sebebini bilmediğini, bunun İngilizce hazırlık okulundaki bütün kadroyu kendisinin kurmasından kaynaklı olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları dile getirdi:

"Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi beni bu konu hakkında hiç aramadı. Binlerce öğrencim var, hatırlamam mümkün değildir. Girne Amerikan Üniversitesi bir vakıf üniversitesi değil, özel şirket üniversitesidir. Şöyle netleştireyim. Mesela Bilkent Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır. O dönemde çok az üniversite olması nedeniyle üniversiteler arası geçiş konusu, denk olan kurumlar arasında yapılacağını üniversiteler bilir. Yani özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmek mümkün değildir. Dikey geçiş ise programlar arası geçiştir. Girne Amerikan Üniversitesi özel bir şirketin kurduğu üniversite olup Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş nasıl yapılabilir bunu anlamlandıramıyorum."

1992 tarihli YÖK kararında bahse konu KKTC üniversitesinin denklik için uygun olmadığı bildiriliyor (Takvim.com.tr)1992 tarihli YÖK kararında bahse konu KKTC üniversitesinin denklik için uygun olmadığı bildiriliyor (Takvim.com.tr)

"BEN KİMSEYE REFERANS OLMADIM"
Tozan, İstanbul Üniversitesine geçiş yapan kimseyi tanımadığını ve hatırlamadığını ifade ederek, "O dönem itibarıyla Türkiye'de bir avuç üniversite vardı. Zaten Girne Amerikan Üniversitesi geçiş yapılmasını istemezdi. 80-100 tane öğrencisini başka üniversitelere kaptırmak istemezdi. Bu kapsamda Türkiye'deki üniversitelerin birçoğu geçiş yapılamayacağını biliyordu. Ben kimseye hayatım boyunca bu konuda referans olmadım. Tek amacım Kıbrıs'a ekonomik anlamda katma değer sağlamaktır." şeklinde konuştu.

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