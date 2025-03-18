Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... "Belgeler savcılığa ve YÖK'e gönderilecek"

USULSÜZ DİPLOMA İPTAL EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün incelemesi sonucu İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.
Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı "Araştırma Raporu"nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.
İMAMOĞLU YARGIYI VE ÜNİVERSİTEYİ TEHDİT ETTİ
Usulsüz elde ettiği diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu yargıyı ve İstanbul Üniversitesini DHKP-C sloganıyla tehdit etti.
İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına" dedi.
"TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ YOKTU"
Öte yandan İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında 'referans' olarak gösterdiği Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan ise "O dönem Girne Amerikan Üniversitesi'ne kayıt olan öğrencilerin hepsi Türkiye'de denkliğin olmadığını biliyordu" dedi.
"LİSELİ HÜKMÜNDE, ADAYLIĞI SÜREÇ İTİBARİYLE DÜŞTÜ"
CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek takvim.com.tr'ye diplomanın iptaline ilişkin konuştu.
Çiçek, İmamoğlu'nun lise mezunu statüsüne düşeceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı için gerekli olan en önemli iki şart 40 yaşını doldurmuş olma ve üniversite mezunu olma şartı olduğundan dolayı Cumhurbaşkanlığı yönündeki adaylığı süreç itibariyle düşmüş olacak" dedi.