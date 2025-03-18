SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... "Belgeler savcılığa ve YÖK'e gönderilecek"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ANAP torpili ve babasının siyasi bağlantıları ile yaptığı yatay geçişte soruşturma tamamlandı. İmamoğlu ve 28 kişinin usulsüz elde ettiği lisans diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir" denildi. Öte yandan diplomanın iptaliyle İmamoğlu lise mezunu statüsüne düştü. Takvim'e konuşan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Cumhurbaşkanlığı yönündeki adaylığı süreç itibariyle düşer" demişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 18:12 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 18:56
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖK’e gönderilecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişte tespit edilen usulsüzlükler üzerine harekete geçildi.
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!



USULSÜZ DİPLOMA İPTAL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün incelemesi sonucu İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi (Takvim.com.tr)


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şöyle denildi;

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı "Araştırma Raporu"nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.

Ekrem İmamoğlu yargıyı ve üniversiteyi tehdit etti (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu yargıyı ve üniversiteyi tehdit etti (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU YARGIYI VE ÜNİVERSİTEYİ TEHDİT ETTİ

Usulsüz elde ettiği diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu yargıyı ve İstanbul Üniversitesini DHKP-C sloganıyla tehdit etti.

İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına" dedi.

Ekrem İmamoğlunun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozanın ifadesi ortaya çıktıEkrem İmamoğlunun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozanın ifadesi ortaya çıktı

"TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ YOKTU"

Öte yandan İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında 'referans' olarak gösterdiği Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan ise "O dönem Girne Amerikan Üniversitesi'ne kayıt olan öğrencilerin hepsi Türkiye'de denkliğin olmadığını biliyordu" dedi.

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek (Takvim.com.tr)CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek (Takvim.com.tr)


"LİSELİ HÜKMÜNDE, ADAYLIĞI SÜREÇ İTİBARİYLE DÜŞTÜ"

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek takvim.com.tr'ye diplomanın iptaline ilişkin konuştu.

Çiçek, İmamoğlu'nun lise mezunu statüsüne düşeceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı için gerekli olan en önemli iki şart 40 yaşını doldurmuş olma ve üniversite mezunu olma şartı olduğundan dolayı Cumhurbaşkanlığı yönündeki adaylığı süreç itibariyle düşmüş olacak" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖK’e gönderilecek
Başkan Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar
Koza Altın
Trump ve Putin görüşmesi başladı!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir
CHP’de Özgür Özel’i sallayan yok! İzmir’de tam gaz nepotizm... Yengesini memur kadrosundan belediyede işe sokturdu
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail’e dur demeli!
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne?
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: 400’den fazla Filistinli şehit! Hamas’tan basın açıklaması | Tanklar sınırda göründü: Kara saldırısı mı başlıyor?
Başıboş köpek sorunuyla ilgili kritik toplantı: Hep birlikte çözeceğiz
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
ABD ile Fransa arasında Özgürlük Heykeli krizi! Beyaz Saray’dan sert tepki: Biz olmasaydık Almanca konuşuyordunuz
Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı
Türkiye’den İsrail’e Gazze tepkisi: İnsanlığa meydan okuyorlar! | Katliam şebekesi yargılanmalıdır
Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 18 Mart mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: İlerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyecekler
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Kandil’in ’Karayılan’ı çağrı yapmam silah bırakmam diyor! İmralı’ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!