Şehit polis Emrah Koç'un son görüntüsü ortaya çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ve asayiş operasyonu sırasında çıkan silahlı çatışmada şehit olan polis memuru Emrah Koç'un görev başındayken seslendirdiği türküye ait görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.
Hızlı Özet Göster
- Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Emrah Koç, ilçedeki saldırıda şehit düştü.
- Şehit polis memurunun bir iş yerinde mesai arkadaşıyla saz eşliğinde türkü söylediği video kayıtları ortaya çıktı.
- Emrah Koç'un cenazesi, Çorlu'da düzenlenecek askeri törenin ardından memleketi Van'a gönderilecek.
- Video görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve izlendi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği kadrosunda görevli olan ve ilçedeki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Emrah Koç'un, bir iş yerinde mesai arkadaşıyla birlikte yan yana türkü söylediği anlara dair video kayıtları ortaya çıktı.
Şehit polisin saz eşliğinde içtenlikle türküye eşlik ettiği o son görüntüler, emniyet teşkilatını ve Türkiye'yi yasa boğdu.Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılıp izleyenleri duygulandırırken, acı haberin ardından resmi tören hazırlıkları da başladı.
Görevi başında şehadet şerbetini içen kahraman polis memuru Emrah Koç'un cenazesinin, düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilmek üzere Çorlu'dan memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.