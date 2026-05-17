Şehit polis Emrah Koç'un son görüntüsü ortaya çıktı

Video görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve izlendi.

Şehit polis memurunun bir iş yerinde mesai arkadaşıyla saz eşliğinde türkü söylediği video kayıtları ortaya çıktı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği kadrosunda görevli olan ve ilçedeki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Emrah Koç'un, bir iş yerinde mesai arkadaşıyla birlikte yan yana türkü söylediği anlara dair video kayıtları ortaya çıktı.

Şehit polisin saz eşliğinde içtenlikle türküye eşlik ettiği o son görüntüler, emniyet teşkilatını ve Türkiye'yi yasa boğdu.

Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı

MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılıp izleyenleri duygulandırırken, acı haberin ardından resmi tören hazırlıkları da başladı.