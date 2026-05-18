Başkan Erdoğan Gazzeli çocukların elçisi Filistinli Ebu Cezer ve ailesini kabul etti

Başkan Erdoğan Gazzeli Ebu Cezer ve ailesini kabul etti

RAMAZAN EBU CEZER KİMDİR?

İsrail'in 2014 yılında 8 bin askerle kara saldırısı düzenlediği Gazze Şeridi'nde dünyaya gelen ve ismini bu saldırılarda hayatını kaybeden amcasından alan Gazzeli çocuk Ramazan Ebu Cezer, geçen yıl bölgedeki saldırılarda evleri yıkıldığı için tahliye edilerek, Katar'a getirilen Filistinli Cezer ailesinin en küçük üyesi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'den yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dünyanın ilgisini çeken ve Instagram platformunda 1,5 milyon takipçiye ulaşan Ebu Cezer, ateşkes ve yardım çağrılarıyla gündem oldu.

Kendisini "Gazzeli çocukların elçisi" olarak tanıtan Ebu Cezer, 27 Şubat 2024 tarihinde Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdiği bir paylaşımında, "Gazze'nin kalbinden selam olsun. Benden gelecek yeni videoları takip edin. Dünya'nın gözü önündeki bu ablukayı kaldırmak için bize katılın" ifadeleri ile 53 milyon görüntülenme alarak dünyaya sesini duyurmayı başardı.