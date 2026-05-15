Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon: Toprağa gömülü odada "coin madenciliği" cihazları ele geçirildi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü’nün de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındıç MASAK ve bilirkişi raporlarına göre "zincirleme nitelikli zimmet" ve "ihale usulsüzlüğü" iddialarıyla sarsılan belediyede, suçtan elde edilen paraların kripto varlıklara aktarıldığı saptanırken, Özel Kalem Müdürü Ö.E.’nin bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda keşfedildi. Gizli bölmede gümrük kaçağı "coin madenciliği" cihazları ele geçirilirken, 60 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada "sahte teklif mektupları" ve "hayali hizmet faturaları" üzerinden kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.
- Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- Zincirleme zimmet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında MASAK ve Sayıştay raporları delil olarak sunuldu.
- Eş zamanlı operasyonlar sonucunda 23 şüpheli yakalanırken, elde edilen yasa dışı gelirin kripto varlık hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.
- Özel Kalem Müdürü Ö.E'nin bahçesinde gömülü bir oda ve kripto para madenciliği cihazları ele geçirildi.
Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına yönelik başlatılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Tepebaşı Belediyesi ve çalışanlarına yönelik doperasyonda 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Eskişehir'de sabah saatlerinde Tepebaşı Belediyesi ve çalışanların evlerine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne (KOM) bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya yönelik detayları açıkladı.
ZİNCİRLEME ZİMMET VE SAHTECİLİK
"Zincirleme Suretiyle Nitelikli Zimmet", "Evrakta Sahtecilik" ve "Görevi Kötüye Kullanma" gibi ağır suçlamalarla başlatılan soruşturma kapsamında, belediye görevlileri ve şirket yetkililerinden oluşan toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MASAK VE SAYIŞTAY RAPORLARI DOSYADA
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, titiz bir teknik inceleme sürecine dayandığı belirtildi.
Açıklamada MASAK raporları, Vergi Denetim Kurulu raporları, Sayıştay emekli denetçilerinin bilirkişi raporları ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği raporlarının suçun işlendiğini somut delillerle ortaya koyduğu ifade edildi.
SAHTE TEKLİF MEKTUPLARIYLA HAKSIZ KAZANÇ
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki bir kısım ihalelerde, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan kiralama ve organizasyon işlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.
- Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda;
- Sahte teklif mektupları düzenlendiği,
- Hizmet karşılığı olmayan veya fahiş fiyatlı faturalar kesildiği,
Belediye görevlileri ile üçüncü şahısların iş birliği yaparak zimmet suçunu işledikleri ve kamu zararına sebebiyet verdikleri vurgulandı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Başsavcılık, soruşturma kapsamında elde edilen haksız kazançların izini sürerek, şüphelilerin ve ilgili şirketlerin mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu.
33 BELEDİYE GÖREVLİSİ 27 ŞİRKET YETKİLİSİ LİSTEDE
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan eş zamanlı operasyonlarda; aralarında 33 belediye görevlisi ve 27 şirket yetkilisinin bulunduğu şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı bildirdi.
23 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ile Özel Kalem Müdürü Ö.E'nin de olduğu öğrenildi.
YASA DIŞI GELİRİN KRİPTO VARLIK HESAPLARINA AKTARILDIĞI İDDİASI
Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları, elde edilen yasa dışı geliri de kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia edildi.
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN BAHÇESİNDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ ODA BULUNDU
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda tespit etti.
KRİPTO PARA CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ
Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirdi.
Ö.E. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında da adli işlem başlatıldı.
Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede görevli yöneticilerden D.G'nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.
CHP'Lİ ALAÇ'TAN AÇIKLAMA
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye yönelik operasyon yapıldığını anımsatarak, kendisinin görevinin başında olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin büyük bir nezaketle hareket ettiklerini kaydeden Ataç, polislere teşekkür etti.
Bir soruşturma süreci yaşandığını anlatan Ataç, şöyle konuştu:
"Bu süreçte arkadaşlarımızın haklarını düzgün olarak takip edeceğiz ve haklarının verilmesini talep ediyoruz. Bu kent, huzur kentidir. Bu operasyonun da huzur içinde yapılması en büyük dileğimiz. Bundan sonraki süreçte, 25 yıldır olduğu gibi belediyemin başında tarafsız, adil, eşitlikçi olarak belediyeyi yönetmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bunu siyasi anlamda da kullanmaya kalkmasın. Tepebaşı Belediyesi her zaman olduğu gibi yoluna devam edecektir."
