Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon: Toprağa gömülü odada "coin madenciliği" cihazları ele geçirildi

SAHTE TEKLİF MEKTUPLARIYLA HAKSIZ KAZANÇ Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki bir kısım ihalelerde, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan kiralama ve organizasyon işlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

33 BELEDİYE GÖREVLİSİ 27 ŞİRKET YETKİLİSİ LİSTEDE Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan eş zamanlı operasyonlarda; aralarında 33 belediye görevlisi ve 27 şirket yetkilisinin bulunduğu şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı bildirdi.

Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ile Özel Kalem Müdürü Ö.E'nin de olduğu öğrenildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN BAHÇESİNDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ ODA BULUNDU İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda tespit etti.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin ikametine ait bahçenin altındaki gömülü gizli odada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

KRİPTO PARA CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirdi.

Ö.E. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında da adli işlem başlatıldı.

Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede görevli yöneticilerden D.G'nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.

CHP'Lİ ALAÇ'TAN AÇIKLAMA

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye yönelik operasyon yapıldığını anımsatarak, kendisinin görevinin başında olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin büyük bir nezaketle hareket ettiklerini kaydeden Ataç, polislere teşekkür etti.

Bir soruşturma süreci yaşandığını anlatan Ataç, şöyle konuştu:

"Bu süreçte arkadaşlarımızın haklarını düzgün olarak takip edeceğiz ve haklarının verilmesini talep ediyoruz. Bu kent, huzur kentidir. Bu operasyonun da huzur içinde yapılması en büyük dileğimiz. Bundan sonraki süreçte, 25 yıldır olduğu gibi belediyemin başında tarafsız, adil, eşitlikçi olarak belediyeyi yönetmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bunu siyasi anlamda da kullanmaya kalkmasın. Tepebaşı Belediyesi her zaman olduğu gibi yoluna devam edecektir."

